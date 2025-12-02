Lecsapott a rendőrség: 4 dílert sikerült elkapni

A Police.hu írja, hogy a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hevesi Rendőrkapitányság munkatársai 2025. december 1-én kora délután ellenőriztek Zaránk főutcáján egy személyautót és annak utasait. Közel 100 gramm kábítószergyanús fehér port találtak a jármű utasterében, utána pedig két tarnazsadányi férfi és egy nő, továbbá egy tarnaörsi férfi otthonában tartottak kutatást, ami során összesen közel 1 kg fehér port foglaltak le a nyomozók.

Lecsapott a rendőrség / Illusztráció: Gé / MW

A négy fő lakókörnyezetében árulta a kábító hatású szert a gyanú szerint. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága mind a négyüket gyanúsítottként hallgatta ki kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt. Őrizetbe vételüket követően a nyomozó hatóság kezdeményezte a gyanúsítottak letartóztatását.