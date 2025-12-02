Kőbányán csaptak le a rendőrök, esélye sem volt a dílernek

A rendőrség tájékoztatása szerint a BRFK Vagyonvédelmi Osztály Zseblopási Alosztályának szolgálaton kívüli két munkatársa 2025. március 7-én felfigyelt egy férfira az Oktogonnál, aki több embernek is drogot adott át a helyszínen. A rendőrök követték a férfit, akit a BRFK Közrendvédelmi Főosztály beosztottjaival együttműködve Kőbányán, a Kápolna köznél elfogtak.

Fotó: Illusztráció - Zalai hírlap

A ruházata átkutatásakor a rendőrök bruttó 4,38 gramm, alufóliába csomagolt, valamint bruttó 18,81 gramm tasakban lévő kábítószergyanús zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le.

A gyanú szerint a 22 éves L. Róbert 2022-től 2025. március 7-i elfogásáig előbb megbeszélte telefonon a kábítószer-vásárlások részleteit a vevőkkel, majd a marihuánát Budapest több frekventált pontján átadta nekik.

Az egyenruhások mintavételre állították elő a férfit a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságra, a droggyorsteszt THC-ra és kokainra is pozitív jelzést adott. A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a nyomozást a napokban befejezték, az iratokat megküldték az ügyészségre - írja a police.hu.