Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Melinda, Vivien névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kőbányán csaptak le a rendőrök, esélye sem volt a dílernek

drog
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 08:17
Kőbányakábítószerrendőrségdíler
Rendszeresen árult marihuánát a fővárosban az a férfi, akit a rendőrök Kőbányán elfogtak.
Bors
A szerző cikkei

A rendőrség tájékoztatása szerint a BRFK Vagyonvédelmi Osztály Zseblopási Alosztályának szolgálaton kívüli két munkatársa 2025. március 7-én felfigyelt egy férfira az Oktogonnál, aki több embernek is drogot adott át a helyszínen. A rendőrök követték a férfit, akit a BRFK Közrendvédelmi Főosztály beosztottjaival együttműködve Kőbányán, a Kápolna köznél elfogtak. 

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Fotó:  Illusztráció - Zalai hírlap

A ruházata átkutatásakor a rendőrök bruttó 4,38 gramm, alufóliába csomagolt, valamint bruttó 18,81 gramm tasakban lévő kábítószergyanús zöld növényi törmeléket találtak és foglaltak le.

A gyanú szerint a 22 éves L. Róbert 2022-től 2025. március 7-i elfogásáig előbb megbeszélte telefonon a kábítószer-vásárlások részleteit a vevőkkel, majd a marihuánát Budapest több frekventált pontján átadta nekik.

Az egyenruhások mintavételre állították elő a férfit a BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányságra, a droggyorsteszt THC-ra és kokainra is pozitív jelzést adott. A nyomozók kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként, majd őrizetbe vétele mellett kezdeményezték a letartóztatását.

A BRFK X. Kerületi Rendőrkapitányság munkatársai a nyomozást a napokban befejezték, az iratokat megküldték az ügyészségre - írja a police.hu

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu