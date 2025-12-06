Nagydorogi csecsemőgyilkosság: "Beszélhettem a börtönben ülő lányommal telefonon"

Mint arról a Bors is beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes kisbaba. Azonnal megkezdték az újszülött keresését, de órákkal később csak Zalánka holttestét találták meg. Az azonnal kiderült, hogy a gyermek erőszakos halált halt. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a kisfiú anyját gyanúsítják. Viktóriát letartóztatták.
A szigorú kényszerintézkedést azzal indokolták, hogy fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye. A 25 éves nő jelenleg is a kalocsai börtön lakója. A nyomozás érdekeire való tekintettel hónapokig nem engedélyezték, hogy Viktória kapcsolatot tartson a családjával. Ez azért volt fontos, mert a rendőrök ki akarták zárni a tanúk esetleges befolyásolását. Tekintettel arra, hogy a releváns információval rendelkező személyeket már kihallgatták, ez az akadály elhárult. Így vált lehetővé, hogy Viktória legalább telefonon beszéljen az édesanyjával. Olga a kezdetektől hisz a lánya ártatlanságában.
- Viktória nem gyilkos! Az ötéves Máté fiát is példaértékűen nevelte. Biztosan tudom, hogy nem lenne képes bántani egy kisgyereket – mondta a Borsnak a gyilkosság után. Most pedig elárulta, mit mondott neki a lánya telefonon.
- Próbálta magát tartani előttem, de hallottam a hangján, hogy nagyon nincs jól a börtönben. Teljesen össze van törve, de gondolom, nem akarta, hogy aggódjak miatta. Azt mondta, jól van – mesélte Olga, és hozzátette: a lánya Zalánka megöléséről nem beszélt, inkább arról érdeklődött, hogy van a család.
- Örülök, hogy legalább annyit elmondhattam Viktóriának, hogy bízom benne, és hazavárom. Nem tudom, hogy mikor kereshetem fel személyesen a rácsok mögött, de szeretném végre megölelni – mondta Olga, aki Tudja hogy a karácsonyt nem tölthetik együtt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.