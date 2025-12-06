Nagydorogi csecsemőgyilkosság: "Beszélhettem a börtönben ülő lányommal telefonon"

Mint arról a Bors is beszámolt, 2025. augusztus 20-án bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy eltűnt egy 2 hetes kisbaba. Azonnal megkezdték az újszülött keresését, de órákkal később csak Zalánka holttestét találták meg. Az azonnal kiderült, hogy a gyermek erőszakos halált halt. A nagydorogi csecsemőgyilkossággal a kisfiú anyját gyanúsítják. Viktóriát letartóztatták.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottját letartóztatták / Fotó: Bors

A nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében új szakaszba lépett a nyomozás

A szigorú kényszerintézkedést azzal indokolták, hogy fennállhat a szökés és elrejtőzés veszélye. A 25 éves nő jelenleg is a kalocsai börtön lakója. A nyomozás érdekeire való tekintettel hónapokig nem engedélyezték, hogy Viktória kapcsolatot tartson a családjával. Ez azért volt fontos, mert a rendőrök ki akarták zárni a tanúk esetleges befolyásolását. Tekintettel arra, hogy a releváns információval rendelkező személyeket már kihallgatták, ez az akadály elhárult. Így vált lehetővé, hogy Viktória legalább telefonon beszéljen az édesanyjával. Olga a kezdetektől hisz a lánya ártatlanságában.

Olga hisz a lánya ártatlanságában / Fotó: Bors

- Viktória nem gyilkos! Az ötéves Máté fiát is példaértékűen nevelte. Biztosan tudom, hogy nem lenne képes bántani egy kisgyereket – mondta a Borsnak a gyilkosság után. Most pedig elárulta, mit mondott neki a lánya telefonon.

- Próbálta magát tartani előttem, de hallottam a hangján, hogy nagyon nincs jól a börtönben. Teljesen össze van törve, de gondolom, nem akarta, hogy aggódjak miatta. Azt mondta, jól van – mesélte Olga, és hozzátette: a lánya Zalánka megöléséről nem beszélt, inkább arról érdeklődött, hogy van a család.

- Örülök, hogy legalább annyit elmondhattam Viktóriának, hogy bízom benne, és hazavárom. Nem tudom, hogy mikor kereshetem fel személyesen a rácsok mögött, de szeretném végre megölelni – mondta Olga, aki Tudja hogy a karácsonyt nem tölthetik együtt.