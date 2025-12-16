11 éves iskolatársát késelte halálra egy 12 éves lány

Késeléssel vádolnak egy 12 éves kislányt, aki 11 éves iskolatársát meggyilkolhatta. A kiskorút már őrizetbe vették, vizsgálják az ügyet.

Késeléssel vádolnak egy 12 éves lengyel kislányt

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség a délnyugat-lengyelországi, alsó-sziléziai vajdaságbeli Jelenia Górában egy 12 éves lányt, akit azzal gyanúsítanak, hogy köze van iskolatársa, egy 11 éves kislány meggyilkolásához - közölte keddi sajtóértekezletén Ewa Weglarowicz-Makowska, a helyi ügyészség munkatársa. Az áldozat holttestére hétfő délután bukkantak Jelenia Góra egyik utcáján, annak az iskolának a közelében, amelynek a tanulója volt. A gyermeket halálra késelték.

A hatóságok később megállapították, hogy egy 12 éves kislánynak, ugyanazon iskola diákjának "a legnagyobb valószínűséggel köze van az eseményhez". A lány letartóztatását már jóvá is hagyta a bíróság.

A tettes indítéka egyelőre ismeretlen. A lányok látásból ismerték egymást, de nem voltak barátnők. Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes kedden bejelentette: a tárca kötelékében működő helyi kórház 16 pszichológust küld az érintett iskolába a diákok és a tanárok lelki támogatására. A városi önkormányzat közölte: pszichológiai és pedagógiai tanácsadást szerveznek a város más iskoláiban is, és pszichés támogatásban részesítik a meggyilkolt gyermek szüleit. Jerzy Luzniak, Jelenia Góra polgármestere a tragédia miatt összehívta a járási válságkezelő csoport ülését - olvasható az MTI-n közzétett közleményben.

