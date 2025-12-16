Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Halálos késelés és túszejtés egy gimnáziumban: tini támadó gyilkolt

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 16. 10:05
Paprika spray-vel fújta le a támadó a biztonsági őrt. A késelés után később túszt is ejtett a támadó.

Késelés történt egy oroszországi gimnáziumban, sajnos halálos áldozatot is követelt a brutális támadás. A helyi média szerint a feltételezett támadó legalább egy diákot túszul ejtett. 

Fotó: Unsplash.com 

Késelés majd túszejtés miatt kellett a rendőrséget értesíteni

Pánik tört ki egy oroszországi elitiskolában, ahol egy tinédzser késsel támadt rá több emberre, majd túszul ejtett egy diákot is. A helyi média szerint a 15 éves tinédzser balaclavát és „No Lives Matter” feliratú pólót viselt, amikor a támadás során négy embert megkéselt. Az áldozatok között három diák és egy biztonsági őr volt. A támadás során egy diák meghalt a moszkvai külvárosban, Gorki-2-ben található Uspeenskaya Középiskolában. A támadó állítólag úgy jutott be az iskola területére, hogy paprika spray-vel lefújta az egyik biztonsági őrt, majd leszúrta. 

A rendőrség és a mentőszolgálatok megrohanták a helyszínt, miközben a támadás zajlott. A helyszínen készült felvételek, amelyeket az orosz SHOT hírügynökség osztott meg a Telegram üzenetküldő platformon, számos fegyveres rendőrt mutatnak. A rendőrség beavatkozása során a támadó berontott egy tanterembe, túszul ejtett valakit, majd elbarikádozta magát. 

Az iskola diákjai kabát nélkül rohantak ki az épületből, és a bejáratnál rejtőztek el, miközben az iskolát evakuálták. Az orvosi személyzet is megérkezett a helyszínre, hogy segítséget nyújtson a sérülteknek - olvasható az Express cikkében

 

