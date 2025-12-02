Eltűnt egy gyermek: senki sem tudja, hol lehet Mária

Eltűnt a 16 éves L. Mária – közölte a Police.hu. A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat a tini eltűnése kapcsán. A lány november 10-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, de azóta nem tért vissza, és nem tudni, hol van.

Eltűnt egy 16 éves lány

Az eltűnt lány 160 cm magas, kék szemű, szőke, hosszú hajú és vékony testalkatú. Eltűnésekor farmernadrágot és fekete kabátot viselt.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiatal lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.