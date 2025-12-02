Eltűnt egy gyermek: senki sem tudja, hol lehet Mária

Eltűnt a 16 éves L. Mária – közölte a Police.hu. A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat a tini eltűnése kapcsán. A lány november 10-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, de azóta nem tért vissza, és nem tudni, hol van.
Az eltűnt lány 160 cm magas, kék szemű, szőke, hosszú hajú és vékony testalkatú. Eltűnésekor farmernadrágot és fekete kabátot viselt.
A lány fényképét IDE kattintva lehet megtekinteni!
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiatal lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.