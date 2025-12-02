Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Eltűnt egy gyermek: senki sem tudja, hol lehet Mária

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 02. 09:51
komáromeltűnt
Nagy erőkkel keresik Máriát. A 16 éves kislány engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, azonban azóta eltűnt.

Eltűnt a 16 éves L. Mária – közölte a Police.hu. A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat a tini eltűnése kapcsán. A lány november 10-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, de azóta nem tért vissza, és nem tudni, hol van.

Eltűnt egy 16 éves lány
Fotó: Gé

Segíts megtalálni az eltűnt lányt!

Az eltűnt lány 160 cm magas, kék szemű, szőke, hosszú hajú és vékony testalkatú. Eltűnésekor farmernadrágot és fekete kabátot viselt.

A lány fényképét IDE kattintva lehet megtekinteni!

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a fiatal lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

