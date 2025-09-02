Most érkezett: elfogták a miskei kislány gyilkosát

Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk a rendőrség hajtóvadászatot indított az ellen a férfi ellen, aki megölhette a majdnem 2 éves miskei kislányt.
A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért elfogatóparancsot adtunk ki ellene. A férfit 2025. szeptember 2-án 11 órakor fogták el Miskén. J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vesszük és kezdeményezzük letartóztatását - írja a police.hu.
Mint az ismert, a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított szeptember 1-jén egy majdnem 2 éves miskei lány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét az esti órákban találták meg az egyenruhások.
