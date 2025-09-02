Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Ő lehet a miskei kislány gyilkosa

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 08:42 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 02. 09:13
A hatóság a lakosság segítségét is kéri egy férfi megtalálásában.

Mint arról korábban beszámoltunk, drónokkal, kutyás mentőcsapatokkal és önkéntesekkel keresték hétfő reggeltől az eltűnt kislányt Miskén, azonban sajnos kedd reggel jött a lesújtó hír. Megtalálták a mindössze 22 hónapos kis Hanna holttestét.

A rendőrség elfogatóparancsot adott ki J. Dávid ellen, akit a kislány megölésével gyanúsítanak.

Elfogatóparancsot adtak ki

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki a férfi ellen, akit emberölés miatt keres a rendőrség. A hatóságok kérik, hogy aki felismeri a képen látható férfit, az azonnal értesítse a rendőrséget, vagy hívja a 112-es segélyhívót - írja a baon.hu.

 

