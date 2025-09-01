Mindenki őt keresi, 22 hónapos kislány tűnt el nyomtalanul Miskén

Eljárást folytat a Kalocsai Rendőrkapitányság Hanna Adrienn miskei gyermek eltűnése ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 22 hónapos kislány szeptember 1-jén, a reggeli órákban tűnt el miskei otthonából. A rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek jelenleg is nagy erőkkel keresik.
A személyleírás szerint a kislánynak göndör, szőkésbarna haja van és kék szeme. Utoljára ismert ruházata egy fekete pulóver, amin elől aranyszínű minta lehetett és vélhetően pelenkában volt.
A Kalocsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a kislány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Az eltűnt gyermek fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!
