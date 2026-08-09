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Félrediagnosztizálták az édesanyát, iszonyú, min ment keresztül a tévedés miatt

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 09. 09:00
diagnózisédesanya
Teljes méheltávolításon esett át. A félrediagnosztizált betegség és az átélt borzalmak miatt kártérítést követel a nő.
Bors
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Félrediagnosztizáltak egy atlantai édesanyát – a tévedés miatt feleslegesen teljes méheltávolításon esett át. A nőnek azt mondták, agresszív méhrákkal küzd, később azonban kiderült, hogy a beavatkozásra egy laboratóriumi mintacsere miatt egyáltalán nem lett volna szükség – derül ki a bírósági dokumentumokból.

Félrediagnosztizálták az anyukát, feleslegesen esett át méheltávolításon
Félrediagnosztizálták az anyukát, feleslegesen esett át méheltávolításon
Fotó: ENGIN AKYURT / Pexels

Cassandra félrediagnosztizálása és ami azután történt

A 43 éves Cassandra Barksdale tavaly márciusban tudta meg az orvosoktól, hogy állítólag rendkívül agresszív méhtestrákja van, és várhatóan csak néhány éve maradt hátra. A most benyújtott kereset szerint azonban valójában téves diagnózist kapott, ugyanis egy másik beteg szövettani eredményét közölték vele. Bár egy ezt követő CT-vizsgálat semmilyen daganatra vagy áttétre utaló jelet nem mutatott, az orvosok teljes méheltávolítást javasoltak.  A műtét utáni szövettani vizsgálatok nem mutattak ki daganatot, mégis kemoterápiát ajánlottak számára.

Csak 2025 szeptemberében – körülbelül négy hónappal a diagnózis után – közölték vele, hogy a daganatos szövet valójában egy másik betegé volt. Az a páciens eközben abban a hitben élt, hogy csupán miómái (jóindulatú daganat) vannak, miközben a rákja kezeletlen maradt. Barksdale keresetében gondatlansággal vádolja az egészségügyi szolgáltatót, és azt állítja, hogy maradandó, visszafordíthatatlan károsodás érte. Elmondása szerint az eset miatt elvesztette a bizalmát az egészségügyi ellátásban és fél a jövőbeni kezelésektől.

A fiaim mély depresszióba estek. El kellett mondanom nekik, hogy az orvosok szerint nagyjából öt évem van hátra, mert agresszív rákkal küzdök

- mondta a nő, aki bár megkönnyebbült, amikor megtudta, hogy nincs rákja, érzései máig ellentmondásosak.

Örültem, hogy nem vagyok rákos. Ugyanakkor nagyon felzaklatott, hogy az a nő, aki az én mintámat kapta meg, hónapokon át azt hihette, hogy csak miómái vannak, miközben valójában daganatos volt. Nagyon dühös és szomorú lettem, rendkívül aggódtam miatta.

Az intézmény vezetői elismerték a hibát, hozzátéve, azonnal további intézkedéseket vezettek be, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő. Barksdale 10 000 dolláros (körülbelül hárommillió forint) kártérítést követel - írja a nypost.com.

 

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