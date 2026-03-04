Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Kázmér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Sikoltottam és sírni kezdtem” – halálra rémült a szülés utáni első zuhanyzásakor az anyuka

diagnózis
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 04. 12:30
anyukaszülés
Azt hitte, a gyermekei anya nélkül fognak felnőni. A nő szülés utáni első hetei szinte rémálommá váltak a diagózisa miatt.
CJA
A szerző cikkei

A 38 éves Sabrina B. New Jerseyből már a harmadik terhessége elején azt érezte, ez megterhelőbb lesz, mint az előző kettő, de semmi sem készíthette volna fel arra, amit a szülés után átélt.

szülészet, újszülött, szülés, császármetszés, terhesség, baba
Szülés után diagnosztizáltak rémisztő betegséget az édesanyánál (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash 

Rémálommá váltak a szülés utáni hetek

Egy héttel harmadik gyermeke, Alijah születése után az egyik ápolónő elkezdett aggódni a 38 éves Sabrina állapota miatt, miután a vérnyomása folyamatosan emelkedett, a bokája és a lábai pedig erősen duzzadtak. Az ápoló a tünetek észlelése után azonnal felhívta a nőgyógyászt, hogy időpontot kérjen az édesanya számára. Az időponthoz közeli napokban azonban a nő állapota tovább romlott: vérrögök is kialakultak. Sabrina éppen zuhanyozott, amikor furcsán kezdte érezni magát: erős, a vajúdáshoz hasonló fájdalmai voltak, majd lenézve hatalmas vértócsát látott maga alatt.

A korábban vetélést is átélt édesanya teljes pánikba esett. Sikoltott és sírni kezdett, mert azt hitte, haldoklik, és a gyermekei anya nélkül maradnak. Az orvosi vizsgálat során azonban kiderült, hogy szülés utáni preeclampsiája (terhességi toxémia) van, ami magas vérnyomást és magas fehérjeszintet okoz a nő vizeletében, kezelés nélkül pedig akár halált is okozhat. A gondozócsapata ezután vérnyomáscsökkentő gyógyszert és szteroidinjekciókat írt fel számára, hogy stabilizálják az állapotát és csökkentsék a gyulladást.

Sabrina - aki az újszülöttje mellett a kétéves Kameryn és a tizenkét éves Kaydence édesanyja -, hálás volt a gyermeke biztonságos megszületéséért, annak ellenére is, hogy ideiglenes idegi problémákkal kellett megküzdenie. Elmondása szerint a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően időben stabilizálni tudták az állapotát, mialatt a 38 éves partnere, Arnaldo végig mellette állt és mindenben segítette őt.

Több este is a partnerem vette fel a babát, amikor sírt, átöltöztette, és odahozta hozzám szoptatni, mert a testem annyira gyenge volt, hogy szó szerint nem tudtam megmozdulni

- idézte fel az anya azokat a pillanatokat, amikor még a kisbabáját sem volt ereje a karjaiban tartani.

Sabrina kiemelte, az egészségügyi ellátás gyakran drága és túlterhelő, ami miatt sok nő elhanyagolja a saját egészségét. Amikor átesett a betegségen, nem ismert más nőket, akik hasonló helyzeten mentek volna keresztül, ezért szeretné felhívni a figyelmet a szív- és érrendszeri betegségekre, amelyek a közösségben az egyik vezető haláloknak számítanak - írja a Face2FaceAfrica.

Azért osztottam meg a történetemet, mert őszintén tudni akartam, hogy más nők is átélték-e már ezt. Reményre volt szükségem. Megnyugtatásra volt szükségem, hogy jobb lesz, hogy vannak válaszok, és hogy nem vagyok egyedül

- tette hozzá Sabrina.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu