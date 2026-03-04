„Sikoltottam és sírni kezdtem” – halálra rémült a szülés utáni első zuhanyzásakor az anyuka

A 38 éves Sabrina B. New Jerseyből már a harmadik terhessége elején azt érezte, ez megterhelőbb lesz, mint az előző kettő, de semmi sem készíthette volna fel arra, amit a szülés után átélt.

Szülés után diagnosztizáltak rémisztő betegséget az édesanyánál (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Rémálommá váltak a szülés utáni hetek

Egy héttel harmadik gyermeke, Alijah születése után az egyik ápolónő elkezdett aggódni a 38 éves Sabrina állapota miatt, miután a vérnyomása folyamatosan emelkedett, a bokája és a lábai pedig erősen duzzadtak. Az ápoló a tünetek észlelése után azonnal felhívta a nőgyógyászt, hogy időpontot kérjen az édesanya számára. Az időponthoz közeli napokban azonban a nő állapota tovább romlott: vérrögök is kialakultak. Sabrina éppen zuhanyozott, amikor furcsán kezdte érezni magát: erős, a vajúdáshoz hasonló fájdalmai voltak, majd lenézve hatalmas vértócsát látott maga alatt.

A korábban vetélést is átélt édesanya teljes pánikba esett. Sikoltott és sírni kezdett, mert azt hitte, haldoklik, és a gyermekei anya nélkül maradnak. Az orvosi vizsgálat során azonban kiderült, hogy szülés utáni preeclampsiája (terhességi toxémia) van, ami magas vérnyomást és magas fehérjeszintet okoz a nő vizeletében, kezelés nélkül pedig akár halált is okozhat. A gondozócsapata ezután vérnyomáscsökkentő gyógyszert és szteroidinjekciókat írt fel számára, hogy stabilizálják az állapotát és csökkentsék a gyulladást.

Sabrina - aki az újszülöttje mellett a kétéves Kameryn és a tizenkét éves Kaydence édesanyja -, hálás volt a gyermeke biztonságos megszületéséért, annak ellenére is, hogy ideiglenes idegi problémákkal kellett megküzdenie. Elmondása szerint a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően időben stabilizálni tudták az állapotát, mialatt a 38 éves partnere, Arnaldo végig mellette állt és mindenben segítette őt.

Több este is a partnerem vette fel a babát, amikor sírt, átöltöztette, és odahozta hozzám szoptatni, mert a testem annyira gyenge volt, hogy szó szerint nem tudtam megmozdulni

- idézte fel az anya azokat a pillanatokat, amikor még a kisbabáját sem volt ereje a karjaiban tartani.