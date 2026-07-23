Onkológus: a rák korai tünetei gyakran „némák”, ezeket hagyják sokan figyelmen kívül

Bár a panaszok mögött ártalmatlan ok állhat, az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad félvállról venni azokat a tüneteket, amelyek tartósak, megmagyarázhatatlanok vagy eltérnek a megszokottól. Az időben elvégzett kivizsgálás döntő jelentőségű lehet, különösen igaz ez a rákbetegségekre.

A kivizsgálás fontosságára hívja fel a figyelmet az orvos, kiemelve, hogy a rákbetegségek korai tünetei gyakran összetéveszthetők más betegségekkel

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Nő a rákbetegségek száma

Az Egyesült Királyságban a daganatos megbetegedések száma rekordmagas: a Cancer Research UK adatai szerint évente több mint 403 000 új esetet diagnosztizálnak, ami naponta mintegy 1100 új beteget jelent. Dr. Jiri Kubes sugárterápiás onkológus és a Proton Therapy Center orvosigazgatója szerint az egyik legnagyobb tévhit, hogy a rák már a kezdetektől erős fájdalmat vagy látványos tüneteket okoz. A korai figyelmeztető jelek gyakran enyhék és könnyen összetéveszthetők sokkal gyakoribb betegségekkel. A szakember hangsúlyozta:

Egyetlen tünet önmagában ritkán utal rákra, és a legtöbb embernél, aki ezeket tapasztalja, nem daganatos betegség áll a háttérben. A legfontosabb a tünetek tartóssága. Ha valami több héten át fennáll, rendszeresen visszatér, vagy egyszerűen nem tűnik normálisnak, érdemes orvoshoz fordulni, ahelyett hogy arra várnánk, majd magától elmúlik.

Tartós fáradtság

Mindenki elfárad egy mozgalmas hét vagy néhány rosszul átaludt éjszaka után. Azonban ha a kimerültség pihenés ellenére sem javul, azt az orvosok komolyabban veszik. A daganattal összefüggő fáradtság gyakran olyan mély kimerültségként jelentkezik, amelyet az alvás sem enyhít. Emellett megnehezítheti a munkát, a testmozgást és a mindennapi tevékenységeket is. Dr. Kubes szerint:

Ennek számos oka lehet, például vérszegénység, pajzsmirigybetegség, fertőzés vagy alvászavar. Ha azonban a fáradtság tartósan fennáll és nem javul, mindenképpen érdemes háziorvoshoz fordulni.

El nem múló köhögés

A vírusfertőzések okozta köhögés általában néhány héten belül megszűnik. Ha viszont a köhögés tartós, fokozatosan rosszabbodik, vagy légszomj, mellkasi fájdalom, esetleg véres köpet társul hozzá, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Dr. Kubes így fogalmazott:

A tartós köhögés nem jelenti automatikusan azt, hogy valaki rákos. Sokkal gyakoribb, ártalmatlan okai is lehetnek. Ugyanakkor ha néhány hétnél tovább fennáll, vagy eltér a megszokott köhögéstől, célszerű kivizsgáltatni.

Megmagyarázhatatlan fogyás

Ha valaki úgy veszít a testsúlyából, hogy nem változtatott az étrendjén vagy a fizikai aktivitásán, az arra utalhat, hogy valami nincs rendben. Bár számos betegség okozhat nem szándékos fogyást, ez az egyik olyan tünet, amelyet az orvosok mindig komolyan vesznek.