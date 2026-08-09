Rácz Gergő: „Magányos voltam, és a zene lett a társam”

Rácz Gergő énekes a hot! magazinnak mesélt arról, hogyan egyensúlyozik a sűrű fellépések és a magánélet között, majd meghatottan mesélt Lorináról. Kiderült, hogy Rácz Gergő gyereke nemcsak gyönyörűen rajzol, de a zenei iránti érdeklődését is teljesen tőle örökölte.

Rácz Gergő introvertált gyerek volt (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Rácz Gergő kiskorában is nagyon kreatív volt, hiszen rajzfilmeket és saját karaktereket készített.

Szülei kifejezetten nem támogatták a zenélésben.

Elárulta azt is, miért szereti ennyire a piros színt.

Kislányával való szoros kapcsolatáról is beszámolt.

Rácz Gergő: „Volt egy időszak, amikor rajzfilmeket készítettem”

Kiskorodban is a színpad felé kacsingattál, vagy más terveid voltak?

„Már akkor érdekelt minden, amiben szabadon kiélhettem a kreativitásomat. Volt egy időszak, amikor rajzfilmeket készítettem, azaz saját karaktereket találtam ki, és egész történeteket, meséket szőttem köréjük. Ugyanakkor a bűvészet és a színészet is közel állt a szívemhez.”

Hogy talált meg mégis a zene?

Nehéz ezt utólag kitalálni. Nem tudom, hogy ebbe a világba szerettem-e bele, vagy azért alakult így, mert magányos voltam, és a zene lett a társam. Az viszont biztos, hogy egyszer csak azon kaptam magam: már az iskolapadban ülve is a hazautat vártam, mert otthon végre elmerülhettem a dallamokban. Idővel pedig szép lassan megérkeztek a saját álmaim is.

Úgy hangzik, mintha introvertált gyerek lettél volna, aki a zenében lelt menedékre.

„Nagyon nyitott gyerekként kezdtem, aztán idővel magamba fordultam. Nem hiszek abban, hogy az ember végleg beskatulyázható az egyik vagy a másik kategóriába. Szerintem ez sokkal inkább az emberi kapcsolatoktól, a környezettől és az aktuális életszakasztól függ: ezek határozzák meg, hogy éppen bezárkózunk-e vagy inkább nyitunk a külvilág felé.”

A szülei féltették a zene világától (Fotó: hot! magazin/ Szabolcs László)

Rácz Gergő fiatalkoráról: „A szüleim kifejezetten óvtak a zeneipartól”

A családod hogyan fogadta a döntésedet, amikor elkötelezted magad a zene mellett?

Azt szerették volna, ha olyan szakmát választok, amiből stabilan meg tudok élni. Egyáltalán nem gondolták, hogy bármelyik művészeti ág alkalmas lenne erre, így kifejezetten óvtak a zeneipartól. Ám engem nem tudtak eltántorítani. Amikor elmentem zenét tanulni, és lejátszottam az első gitárdarabomat, anyukám meghallgatta, és elsírta magát. Nem tudom, miért. Azért, mert nem tudott megmenteni ettől a pályától, vagy azért, mert olyan szépen játszottam? Ez a mai napig rejtély számomra, mert valamiért nem kérdeztem meg tőle akkor. Ma már viszont késő lenne, mert mostanra biztosan elfelejtette a pontos okát.

Mit kaptál ettől a hivatástól?