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"A férjem mindig mást okol a problémáiért, sosem ő a hibás"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors probléma
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 14. 19:02
tanácsadásházasság
A feleségnek mostanra már nagyon elege van. Úgy érzi, túlnőttek rajta a házasságában tapasztalható problémák.
Bors
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Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy tíz éve házas, férje azonban depresszióval és szorongással küzd, és bár mindig támogatta őt a problémái kapcsán, mostanra elhatalmasodott a helyzet.

A nő úgy érzi, egyre több a probléma a házasságában
A nő úgy érzi, egyre több a probléma a házasságában
Fotó: Anna Avilova / Pexels

Terápia sem oldotta meg a problémát

Többször is megpróbált terápiára járni, de soha nem tartott ki mellette. Amint a terapeuta eljut odáig, hogy arról kellene beszélniük, min kellene változtatnia, egyszerűen abbahagyja. Azt mondja, senki sem érti meg, min megy keresztül. Ez az életének szinte minden területére hatással van: az alvására, az étkezési szokásaira, valamint arra is, hogy nagyon kontrollálóan viselkedik velem. Emellett túlzásba viszi a testmozgást is – naponta akár öt órát is edz

– fejtette ki a feleség, hozzátéve, a férfi semmiért sem vállalja a felelősséget, mindig van valamilyen kifogása.

Ez nagyon megterhelte a házasságunkat, és a kapcsolatát a két gyermekünkkel is. A gyerekeink szeretnék, ha az édesapjuk jelen lenne az életükben, de valójában nincs igazán velük. Tanácsadóként dolgozom, és úgy érzem, a viselkedésében nárcisztikus vonások is megfigyelhetők. Nagyon szeretem őt, és tudom, hogy nem mindig volt ilyen. Nem szeretném feladni a házasságunkat, de már nem tudom, mit tegyek. Nem tudok tovább így élni, és szeretném, ha a gyermekeink a lehető legjobb életet élhetnék

– kért segítséget a kétségbeesett feleség.

A párkapcsolati szakértő válaszol

Biztos vagyok benne, hogy tanácsadóként ön is tudja: nem lehet segíteni azon, aki nem akar segítséget elfogadni. Eljött az ideje, hogy a gyermekei jólétét helyezze előtérbe. Adjon ultimátumot a férjének: vagy segítséget kér a problémáira és kitart a kezelés mellett, vagy ön elköltözik a gyerekekkel együtt. Az a családi légkör, amelyet leírt, sem a gyermekei, sem az ön számára nem egészséges.
Utóirat: Mivel ön is segítő szakmában dolgozik, bizonyára tudja, hogy sok tanácsadónak és terapeutának is van saját terapeutája. Fontolja meg, hogy ön is kérjen érzelmi támogatást, miközben meghozza ezeket a nehéz döntéseket

– fejtette ki a nypost.com tanácsadója.
 

 

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