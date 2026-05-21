Ököllel fizetett a fuvarért: Megverte az idős taxist, majd zsebében kábítószerrel menekült a támadó Kecskeméten

Május 16-án este egy taxisofőr egy nőt és egy férfit vett fel Kecskeméten, az egyik állomás előtt. A férfi már az indulás után hangosan szidni kezdte a sofőr egyik kollégáját, amiért korábban nem állt meg nekik. A taxis többször kérte, hogy hagyja abba a kiabálást, de az utas ekkor már vele is ordibálni kezdett. A sofőr végül úgy döntött, visszafordul, és kirakja őket a kiindulóponton.
Ez a döntés azonban még jobban feldühítette a 40 éves férfit. Először a kocsiban ütötte meg a sofőrt, majd amikor megálltak, kiszállt, és többször is bántalmazta a 70 éves taxist az utcán.
A megtámadott férfi az arra haladó autósoktól próbált segítséget kérni. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni. Az agresszív férfi ekkor az ő autóján vezette le a dühét: többször megrántotta az ablaktörlő lapátot, bár komolyabb kárt szerencsére nem okozott. A nő azonnal értesítette a rendőröket, a támadó és társa pedig elmenekült – írja a Police.hu.
A járőrök azonnal a férfi keresésére indultak, és a részletes személyleírás alapján néhány utcával arrébb elfogták. Ruházatának átvizsgálásakor egy műanyag tégelyben 7 gramm droggyanús növényi törmeléket találtak nála.
A rendőrök előállították a 40 éves férfit, majd könnyű testi sértés, garázdaság és kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
