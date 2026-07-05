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Grillezés után lett rosszul a tini, döbbenet, mi került a hamburgerébe

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors grillezés
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 05. 07:00
tinédzserhamburger
Egy minnesotai tinédzser bélműtéten esett át, miután egy grillkeféből származó fémszálat nyelt le a hamburgerével.
Bors
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Egy minnesotai tinédzsert azonnal meg kellett operálni, miután lenyelt egy grillkeféről leszakadt fémsörtét, amely a hamburgerébe került.

A grillkefe darabja nagy bajt okozott
A grillkefe darabja nagy bajt okozott
Fotó: kamitana / shutterstock

Drámai fordulatot vett a grillezés

A fiatal Noah Walden egy családi grillezésen, Stillwater városában fogyasztotta el a hamburgert, mit sem sejtve arról, hogy egy apró fémszál is belekerült. Egy héttel később a fémdarab átfúrta a beleit.

Két hamburgert ettem, és arra gondolok, hogy az egyikben lehetett benne a grillkefe egyik fémsörtéje, amit véletlenül lenyeltem

– mondta Noah. Állapota egyre rosszabb lett és odáig jutott, hogy mikor felállt, már vissza sem tudott feküdni a fájdalomtól. Ekkor kérte a szüleit, hogy vigyék a sürgősségi osztályra.

„Elviselhetetlenül fájt” – emlékezett vissza. Az orvosok kénytelenek voltak eltávolítani a bele egy részét. A műtéthez egy körülbelül 15 centiméter hosszú metszést ejtettek a hasfalán – mondta édesanyja, Amie Walden. A történtek után az édesanya arra figyelmeztetett mindenkit:

Szabaduljanak meg a fém sörtés grillkeféktől!

A hírek szerint 2026-ban több mint 13 millió fém sörtés grillkefét hívtak vissza, miután több esetben a leváló fémsörték az ételbe kerültek és az érintettek orvosi ellátásra szorultak - írja a nypost.com.

 

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