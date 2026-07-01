Furcsán érezte magát az édesanya, majd az orvosok azt közölték, pár hónapja maradt hátra

Egy édesanya felhívta a barátját, hogy elmondja neki, furcsán érzi magát, majd nem sokkal később az orvosok már azt közölték, alig pár hónapja maradt hátra. A 42 éves gondozó, Michelle Shoveller az angliai Sittingbourne-ból egy rendkívül agresszív agydaganatban, a glioblasztómában szenved, noha kezdetben a szédülésen kívül semmilyen más tünetet nem tapasztalt.

Szívszorító diagnózist közöltek az orvosok a családdal / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Már csak pár hónapot jósolnak az orvosok a nagybeteg családanyának

A nő párja, Lee Cuzner elmondása szerint először akkor figyelt fel arra, hogy valami nincsen rendben, amikor Michelle még tavaly augusztusban felhívta a munkából, hogy elmondja neki, nem érzi jól magát. A férfi eleinte azzal magyarázta mindezt, hogy zsúfolt hétvégén voltak túl, ám amikor elment, hogy megnézze a párját, már egy székben görnyedve talált rá, az egyik gondozottja szobájában.

Öt percig voltam vele, és ezalatt rohamot kapott. Stabil oldalfekvésbe helyeztem, és a személyzet már úton volt, amikor várakozás közben Michelle-nek újabb rohama lett. Nem volt pulzusa, és leállt a légzése, ezért újra kellett élesztenem, amíg a mentő meg nem érkezett, és vissza nem hozták

- emlékezett vissza a férfi.

Michelle-t ezt követően kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeztek, ami kimutatta az agyán lévő elváltozásokat. Ezután egy MRI-vizsgálat megerősítette, hogy a nőnek agydaganata van, noha eleinte nem volt világos, vajon rákos-e.

Először hitetlenkedtem. Azt gondoltam, hogy 'Nem, minden rendben lesz, minden rendben lesz', miközben legbelül pontosan tudtam, hogy nem lesz

- mondta el Lee.

Michelle-t ekkor átszállították egy másik kórházba, pár nappal később pedig az orvosok azt közölték, 4. stádiumú glioblasztómája van. A diagnózis felállítása után az édesanya egy hétórás műtéten esett át, melynek során a sebészek csak a daganat 98 százalékát tudták eltávolítani, a maradék 2 százalék pedig néhány héten belül visszanőtt, mi több, még nagyobb lett, mint eredetileg. Újabb egy héttel később a szakemberek azt a szívszorító hírt közölték a párral, hogy a nő halálos beteg, és nagyjából egy-másfél éve maradt már csak hátra.