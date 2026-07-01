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Furcsán érezte magát az édesanya, majd az orvosok azt közölték, pár hónapja maradt hátra

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PUBLIKÁLÁS: 2026. július 01. 19:00
tünetekagydaganatédesanya
Ritka rákot fedeztek fel nála. A 42 éves nő kezdetben csupán egyetlen tünetet tapasztalt, majd az orvosok kimondták a halálos ítéletet.
Bors
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Egy édesanya felhívta a barátját, hogy elmondja neki, furcsán érzi magát, majd nem sokkal később az orvosok már azt közölték, alig pár hónapja maradt hátra. A 42 éves gondozó, Michelle Shoveller az angliai Sittingbourne-ból egy rendkívül agresszív agydaganatban, a glioblasztómában szenved, noha kezdetben a szédülésen kívül semmilyen más tünetet nem tapasztalt.

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Szívszorító diagnózist közöltek az orvosok a családdal / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Már csak pár hónapot jósolnak az orvosok a nagybeteg családanyának

A nő párja, Lee Cuzner elmondása szerint először akkor figyelt fel arra, hogy valami nincsen rendben, amikor Michelle még tavaly augusztusban felhívta a munkából, hogy elmondja neki, nem érzi jól magát. A férfi eleinte azzal magyarázta mindezt, hogy zsúfolt hétvégén voltak túl, ám amikor elment, hogy megnézze a párját, már egy székben görnyedve talált rá, az egyik gondozottja szobájában.

Öt percig voltam vele, és ezalatt rohamot kapott. Stabil oldalfekvésbe helyeztem, és a személyzet már úton volt, amikor várakozás közben Michelle-nek újabb rohama lett. Nem volt pulzusa, és leállt a légzése, ezért újra kellett élesztenem, amíg a mentő meg nem érkezett, és vissza nem hozták

- emlékezett vissza a férfi.

Michelle-t ezt követően kórházba szállították, ahol CT-vizsgálatot végeztek, ami kimutatta az agyán lévő elváltozásokat. Ezután egy MRI-vizsgálat megerősítette, hogy a nőnek agydaganata van, noha eleinte nem volt világos, vajon rákos-e.

Először hitetlenkedtem. Azt gondoltam, hogy 'Nem, minden rendben lesz, minden rendben lesz', miközben legbelül pontosan tudtam, hogy nem lesz

- mondta el Lee.

Michelle-t ekkor átszállították egy másik kórházba, pár nappal később pedig az orvosok azt közölték, 4. stádiumú glioblasztómája van. A diagnózis felállítása után az édesanya egy hétórás műtéten esett át, melynek során a sebészek csak a daganat 98 százalékát tudták eltávolítani, a maradék 2 százalék pedig néhány héten belül visszanőtt, mi több, még nagyobb lett, mint eredetileg. Újabb egy héttel később a szakemberek azt a szívszorító hírt közölték a párral, hogy a nő halálos beteg, és nagyjából egy-másfél éve maradt már csak hátra.

Michelle, Lee és a gyermekeik ezután egy közös, családi nyaralást tettek a párizsi Disneylandben, majd a hazatérést követően a nő egy újabb műtéten esett át: ekkor az agyában felgyülemlett folyadékot távolították el. Több intenzív sugárterápiás kezelés után Michelle most életvégi gondozásban részesül egy hospice-ban, mialatt a bal oldalára szinte teljesen lebénult, illetve kísérleti gyógyszereket is szed, amiket a családnak magának kell fizetnie. Annak érdekében, hogy ezeket finanszírozni tudják, valamint, hogy kellemessebbé tegyék az édesanya hátralévő idejét, a rokonság egy GoFundMe-oldal segítségével gyűjt anyagi támogatást a számukra - írja a Mirror.

 

 

 

 

 

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