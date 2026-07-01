„Minden előjel nélkül összeestem 26 évesen, az életem összeomlott”

A 30 éves, walesi Lampeterből származó Mez Olivia 2021 novemberében Dubajban dolgozott közösségimédia-menedzserként, amikor egyik pillanatról a másikra összeesett a munkahelyén.

Összeesett munkahelyén, mentőt riasztottak

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Összeesett, más előjel nem volt

Az egyik percben még nevettem, a következőben felsikoltottam és összeestem

– emlékezett vissza a brit nő, megjegyezve, előtte semmi sem utalt arra, hogy baj lenne. Kollégái azonnal segítségére siettek és mentőt riasztottak.

Az orvosok később megállapították, hogy agyvérzést szenvedett az úgynevezett arteriovenózus malformáció (AVM) miatt. Ez egy ritka érfejlődési rendellenesség, amely során az artériák és vénák közvetlenül, a mikroszkopikus hajszálerek kihagyásával kapcsolódnak össze. Mez 11 napot töltött intenzív osztályon. Az orvosok közölték a családjával, hogy sürgős beavatkozás nélkül nem élné túl.

Miután állapota stabilizálódott, 2021 decemberében visszaszállították Nagy-Britanniába. A karácsonyt egyedül töltötte kórházi elkülönítésben, majd egy nyugat-walesi rehabilitációs intézménybe került, ahol újra meg kellett tanulnia járni.

Korábban azt hittem, hogy a stroke csak idős embereket érint. Ott értettem meg igazán, milyen pusztító tud lenni

- nyilatkozta. 2023 februárjára már bot nélkül tudott járni, de a teljes felépülés vezető út még hosszú - írja a Mirror.