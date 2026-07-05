Ördög Nóra nyara egyszerűen hihetetlen – egyik álomutazásból a másikba csöppen

Úgy tűnik, Ördög Nóra számára a 2026-os nyár nemcsak a pihenésről, hanem az élmények hajszolásáról is szól. A műsorvezető az elmúlt hetekben egymás után utazott Európa nagyvárosaiba, ráadásul nem is akármilyen programok kedvéért. Míg sokan egy tengerparti nyaralással elégednének meg, Nóra inkább világsztárok koncertjeit választotta, és úgy fest, idén ez lett a kedvenc kikapcsolódási formája. Bad Bunny után sem aprózta el a választást: Bruno Mars koncertjén tombolt, ráadásul nem is akárkivel!

Ördög Nóra férje Nánási Pál is mindig vele tart az utazásokon (Fotó: TV2)

Így bulizott Ördög Nóra Berlinben

Ördög Nóra pár hete még Madridból jelentkezett be, ahol Lékai-Kiss Ramónával és férjével, Nánási Pállal együtt vett részt Bad Bunny koncertjén. De alig, hogy véget ért a spanyol kaland, már újra repülőre ült. Ezúttal pedig a TV2 másik ikonikus műsorvezetőjével, Liptai Claudiával tombolt Bruno Mars koncertjén Berlinben. A közösségi oldalakon megosztott felvételek alapján fantasztikus hangulat uralkodott a német városban. A gyönyörű műsorvezető így üzent a rajongóinak a koncertről:

Kicsit szoros a menetrend, de itt vagyunk!

Ördög Nóra egyébként régóta ismert arról, hogy szívesen utazik. Az elmúlt években családjával is bejárta a világ számos pontját az Ázsia Expressz műsorának köszönhetően, amiről folyamatosan be is számolnak követőiknek. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy néhány napon belül két különböző európai nagyvárosban is világsztárok koncertjén buliznak. Madridban Bad Bunny latin ritmusai, Berlinben pedig Bruno Mars megaslágerei gondoskodtak a hangulatról, Nóra pedig láthatóan minden pillanatát kiélvezte ezeknek az utaknak. Így tehát úgy tűnik, Ördög Nóra nyári bakancslistáján idén nem a tengerpartok vagy a luxusszállodák szerepelnek az első helyen, hanem a világ legnagyobb előadóinak koncertjei. Ha pedig ilyen tempóban folytatja, könnyen lehet, hogy a nyár végéig még újabb világsztár fellépéséről jelentkezik be.