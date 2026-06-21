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Kínos: elvitték a lottó főnyereményét, de senki nem jelentkezett a milliárdokért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 21. 07:30
lottószelvénylottófőnyeremény
A nyertes szelvény tulajdonosának vélhetően fogalma sincs róla, hogy dúsgazdag lett.

Még mindig keresik azt a szerencsés lottójátékost Dél-Walesben, aki megnyerte a 12 millió fontos, azaz több mint 4.8 milliárd forintnak megfelelő főnyereményt, de eddig nem jelentkezett érte. A hivatalos közlés szerint a szelvényt egy Rhondda Cynon Taf nevű térségben vásárolták, a nyertesnek pedig december 3-áig van lehetősége átvenni milliárdjait, amelyről vélhetően jelenleg nem is tud. 

A lottónyertes minden bizonnyal nem is sejti, hogy elvitte a főnyereményt
A lottónyertes minden bizonnyal nem is sejti, hogy elvitte a főnyereményt
  Fotó: Pexels / Pexels

Keresik a lottónyertest: az újdonsült multimilliomos még nem jelentkezett

A nyertes számok sorsolása után kiderült: az illető egyedüliként találta el azokat, így övé a teljes főnyeremény. Miután a nyertes a június 3-ai sorsolás után nem jelentkezett rögtön, a szervezők kiemelték: nem feltétlen walesi győztesről lehet szó, hanem talán olyanról, aki átutazóban volt vagy épp nyaralás közben vásárolta a szelvényt. Épp ezért a keresés jelenleg is zajlik. 

Andy Carter, a Nemzeti Lottózó nyertesekkel foglalkozó tanácsadója így nyilatkozott az esetről:

Ez hihetetlen nyeremény egy szerencsés játékos számára. Valaki jelenleg multimilliomos, és talán még csak nem is tud róla. Arra kérünk mindenkit, hogy ellenőrizze a szelvényeit

– közölte, kiemelve: a nyertes szelvény birtokosa 180 napig jelentkezhet a nyereményért az eredeti jegy bemutatásával. Azok, akik valamilyen okból már nem rendelkeznek a szelvénnyel, de úgy vélik, jogos igényük lehet a nyereményre, írásban is benyújthatnak kérelmet, de ezt a sorsolást követő 30 napon belül kellett megtenniük, írja a Mirror.

 

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