A kovászos uborka elkészítése sok családban a nyár egyik kihagyhatatlan hagyománya. Ilyenkor előkerülnek a jól bevált receptek, és kezdetét veszi a savanyúság készítése. Néhány egyszerű praktikával azonban még ízletesebb és roppanósabb lehet a végeredmény. Mutatjuk azt a három fontos szabályt, amelyet érdemes betartani, ha igazán finom kovászos uborkát szeretne készíteni.

Mutatjuk a titkot: csak így lesz igazán roppanós a kovászos uborka – erre az 5 szabályra figyelj!

Fotó: New Africa

A nyár egyik kedvence: így készül az igazán finom kovászos uborka

A kovászos uborka a nyári szezon egyik legnépszerűbb savanyúsága, amelyet természetes tejsavas erjedéssel készítenek. A megfelelő arányú sós felöntőlé, a kapor és a fokhagyma biztosítja az erjedéshez szükséges környezetet, míg a kenyér segíti a folyamat beindulását. Néhány nap elteltével elkészül a roppanós, kellemesen savanykás uborka.

Mire érdemes figyelni a készítés során?

A jó kovászos uborka nemcsak a recepten múlik, hanem néhány fontos alapszabály betartásán is.

A legjobb eredményt friss, kemény húsú, közepes méretű uborkával érhetjük el. A túl nagy darabok könnyebben megpuhulnak, míg a kisebbek gyorsabban túlerjedhetnek.

Az üveget, az uborkát és a felhasznált eszközöket mindig alaposan meg kell tisztítani, hogy elkerüljük a nem kívánt baktériumok elszaporodását és a romlást.

A felöntőlé készítésénél általános szabály, hogy literenként egy evőkanál sót használjunk. Ez biztosítja az erjedéshez szükséges megfelelő sókoncentrációt: a kevés só romláshoz vezethet, a túl sok pedig lelassíthatja a folyamatot.

Az érlelés idején fontos az egyenletes meleg. Nem feltétlenül szükséges közvetlen napsütés, elegendő egy világos, meleg hely, például egy ablakpárkány vagy más kellemes hőmérsékletű helyiség.

A klasszikus ízvilágot a kapor és a fokhagyma adja, de ízlés szerint más fűszerekkel is gazdagíthatjuk. Jól illik hozzá például a fekete bors, a mustármag, a koriander, a torma vagy akár egy kevés csípős paprika is.

A tökéletes, klasszikus kovászos uborka receptje

1. Az elkészítést az uborkák előkészítésével kezdjük: levágjuk a végeiket, majd hosszában bevágjuk őket, hogy könnyebben magukba szívják a sós lét.