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Mutatjuk a titkot: csak így lesz igazán roppanós a kovászos uborka – erre az 5 szabályra figyelj!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kovászos uborka
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 11. 15:00
vitaminrecept
A kovászos uborka a nyár egyik legkedveltebb savanyúsága, de a tökéletes végeredményhez nem elég egy jó recept. A megfelelő alapanyagok, a pontos sóarány és az érlelés körülményei egyaránt meghatározzák, hogy roppanós, ízletes és jól sikerült lesz-e a kovászos uborka.
N.T.
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A kovászos uborka elkészítése sok családban a nyár egyik kihagyhatatlan hagyománya. Ilyenkor előkerülnek a jól bevált receptek, és kezdetét veszi a savanyúság készítése. Néhány egyszerű praktikával azonban még ízletesebb és roppanósabb lehet a végeredmény. Mutatjuk azt a három fontos szabályt, amelyet érdemes betartani, ha igazán finom kovászos uborkát szeretne készíteni.

Mutatjuk a titkot: csak így lesz igazán roppanós a kovászos uborka – erre az 5 szabályra figyelj!
Mutatjuk a titkot: csak így lesz igazán roppanós a kovászos uborka – erre az 5 szabályra figyelj!  
Fotó: New Africa

A nyár egyik kedvence: így készül az igazán finom kovászos uborka

A kovászos uborka a nyári szezon egyik legnépszerűbb savanyúsága, amelyet természetes tejsavas erjedéssel készítenek. A megfelelő arányú sós felöntőlé, a kapor és a fokhagyma biztosítja az erjedéshez szükséges környezetet, míg a kenyér segíti a folyamat beindulását. Néhány nap elteltével elkészül a roppanós, kellemesen savanykás uborka.

Mire érdemes figyelni a készítés során?

A jó kovászos uborka nemcsak a recepten múlik, hanem néhány fontos alapszabály betartásán is.

  • A legjobb eredményt friss, kemény húsú, közepes méretű uborkával érhetjük el. A túl nagy darabok könnyebben megpuhulnak, míg a kisebbek gyorsabban túlerjedhetnek.
  • Az üveget, az uborkát és a felhasznált eszközöket mindig alaposan meg kell tisztítani, hogy elkerüljük a nem kívánt baktériumok elszaporodását és a romlást.
  • A felöntőlé készítésénél általános szabály, hogy literenként egy evőkanál sót használjunk. Ez biztosítja az erjedéshez szükséges megfelelő sókoncentrációt: a kevés só romláshoz vezethet, a túl sok pedig lelassíthatja a folyamatot.
  • Az érlelés idején fontos az egyenletes meleg. Nem feltétlenül szükséges közvetlen napsütés, elegendő egy világos, meleg hely, például egy ablakpárkány vagy más kellemes hőmérsékletű helyiség.
  • A klasszikus ízvilágot a kapor és a fokhagyma adja, de ízlés szerint más fűszerekkel is gazdagíthatjuk. Jól illik hozzá például a fekete bors, a mustármag, a koriander, a torma vagy akár egy kevés csípős paprika is.

A tökéletes, klasszikus kovászos uborka receptje

1. Az elkészítést az uborkák előkészítésével kezdjük: levágjuk a végeiket, majd hosszában bevágjuk őket, hogy könnyebben magukba szívják a sós lét.

2. Az üveg aljára kaprot és fokhagymát teszünk, ezután szorosan egymás mellé állítjuk az uborkákat, végül ismét kaporral és fokhagymával zárjuk a rétegeket.

3. Az egészet felöntjük langyos sós lével, majd a tetejére egy szelet kovászos vagy fehér kenyeret helyezünk, amely elősegíti az erjedés beindulását.

4. Az üveget három-öt napig meleg helyen tartjuk, időnként meg is kóstolhatjuk, hogy elérte-e a kívánt ízt.

5. Amikor elkészült, eltávolítjuk a kenyeret, majd az uborkát a levével együtt hűtőszekrényben tároljuk, ahol tovább megőrzi frissességét és kellemesen roppanós állagát - írja cikkében az Origo

Nemcsak finom, hanem a szervezetnek is jót tehet

  • A kovászos uborka nemcsak a nyári ételek kedvelt kísérője, hanem számos kedvező élettani hatással is rendelkezik. A természetes erjedés során kialakuló tejsavbaktériumok támogatják a bélflóra egyensúlyát, elősegíthetik az egészséges emésztést, és hozzájárulhatnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.
  • A sós felöntőlé a folyadék- és elektrolitpótlásban is szerepet játszhat, ezért a kovászos uborka különösen a nyári melegben lehet hasznos kiegészítője az étrendnek.
  • A fermentáció során képződő jótékony baktériumok segíthetnek visszaszorítani azokat a mikroorganizmusokat, amelyek hozzájárulhatnak a puffadás és más emésztési panaszok kialakulásához.
  • A kovászos uborka leve vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag. Egyebek mellett C-, A- és B-vitaminokat, valamint magnéziumot, vasat, káliumot és foszfort is tartalmaz, ezért sokan önmagában is szívesen fogyasztják.
  • Rendszeres, kiegyensúlyozott étrendbe illesztett fogyasztása a bőr állapotára is kedvező hatással lehet, emellett a nyári hőségben a folyadék- és sóháztartás fenntartásában is segítséget nyújthat.
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