Mutatjuk a titkot: csak így lesz igazán roppanós a kovászos uborka – erre az 5 szabályra figyelj!  

A kovászos uborka elkészítése sok családban a nyár egyik kihagyhatatlan hagyománya. Ilyenkor előkerülnek a jól bevált receptek, és kezdetét veszi a savanyúság készítése. Néhány egyszerű praktikával azonban még ízletesebb és roppanósabb lehet a végeredmény. Mutatjuk azt a három fontos szabályt, amelyet érdemes betartani, ha igazán finom kovászos uborkát szeretne készíteni.
A kovászos uborka a nyári szezon egyik legnépszerűbb savanyúsága, amelyet természetes tejsavas erjedéssel készítenek. A megfelelő arányú sós felöntőlé, a kapor és a fokhagyma biztosítja az erjedéshez szükséges környezetet, míg a kenyér segíti a folyamat beindulását. Néhány nap elteltével elkészül a roppanós, kellemesen savanykás uborka.
A jó kovászos uborka nemcsak a recepten múlik, hanem néhány fontos alapszabály betartásán is.
1. Az elkészítést az uborkák előkészítésével kezdjük: levágjuk a végeiket, majd hosszában bevágjuk őket, hogy könnyebben magukba szívják a sós lét.
2. Az üveg aljára kaprot és fokhagymát teszünk, ezután szorosan egymás mellé állítjuk az uborkákat, végül ismét kaporral és fokhagymával zárjuk a rétegeket.
3. Az egészet felöntjük langyos sós lével, majd a tetejére egy szelet kovászos vagy fehér kenyeret helyezünk, amely elősegíti az erjedés beindulását.
4. Az üveget három-öt napig meleg helyen tartjuk, időnként meg is kóstolhatjuk, hogy elérte-e a kívánt ízt.
5. Amikor elkészült, eltávolítjuk a kenyeret, majd az uborkát a levével együtt hűtőszekrényben tároljuk, ahol tovább megőrzi frissességét és kellemesen roppanós állagát - írja cikkében az Origo.
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