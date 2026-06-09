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„Most remegek” – egy apuka vitte el a lottófőnyereményt, erre költi a pénzt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors lottó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 11:30
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Az apuka nem sokat gondolkodott azon, mit tesz majd a pénzzel. A munkahelyén tudta meg, hogy elvitte a lottófőnyereményt.
CJA
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Egy apuka vitte el a lottófőnyereményt, és izgatottan jelentette be, mit szeretne kezdeni a hatalmas összeggel.

Egy apuka vitte el a lottófőnyereményt
Egy apuka vitte el a lottófőnyereményt
Fotó: Pexels 

Mire költi az apuka a lottófőnyereményt?

Kevin Mongeau éppen a munkahelyén, egy létrán állt, amikor Glenn Craig vezérigazgató felhívta, hogy tájékoztassa: ő vitte el a lottófőnyereményt.

2 454 522 kanadai dollárt (kb. 540 millió forintot) nyert, ezt azonban Craig csak azután mondta el neki, hogy biztonságosan leszállt a létráról, nehogy megsérüljön a hír hallatán.

Ez elég jól hangzik. Most remegek

- mondta Kevin, miután meghallotta a nyeremény összegét.

Míg sok lottónyertes időt szán arra, hogy eldöntse, mire költi új vagyonát, a Ontarióban élő férfinek már kész terve van a nyereményével. Kevin egy kétéves kislány apukája, és azt tervezi, hogy a pénz segítségével új házat épít a családjának - írja a People.

Jelenleg albérletben lakunk, szóval azt hiszem, szeretnék belőle házat építeni. Talán nem egy kétmillió dollárost, de mindenképpen egy szépet, aztán a többit pedig félretenném

- mondta.

 

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