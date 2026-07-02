3 évesen lett leukémiás a kisfiú: "Mintha a lelkét tépték volna ki a testéből"

Leukémia – ez az egyetlen szó elég volt ahhoz, hogy egy négygyermekes család élete darabokra törjön. Mielőtt legkisebb gyermeküknél felfedezték a szakemberek a gyilkos kórt, a dokik folyamatosan azzal nyugtatták a csöppség anyukáját és apukáját: nincs miért aggódni. Aztán kiderült az igazság...
Az angliai Derbyshire-ben élő James és Philippa Martin élete egyik pillanatról a másikra hullott darabokra. Négy gyermekük közül mindig a legkisebb, Oscar volt az, aki a legéletvidámabb volt, aki szerette, ha összekoszolhatja magát. Élénk volt, élettel teli, 2022 elején azonban mintha egyfolytában betegeskedett volna. Az orvosok persze megnyugtatták a szülőket, hogy ez teljesen normális. "Volt egy csomó tünet, ami sehogy sem stimmelt" – idézte fel később James, hozzátéve: még amikor kiütések jelentek meg a kisfiún, a dokik akkor sem kezdtek el aggóni. Amikor azonban azok nem akartak elmúlni, újabb vizsgálatokat rendeltek el.
A szülők abban a pillanatban tudták, hogy nagy a baj, amikor egy négy orvosból álló küldöttség hívta be őket egy irodába, hogy elmondják az eredményeket, és ott megpillantottak egy doboz zsebkendőt.
Leukémiára gyanakszanak – közölték, nem sokkal később pedig bebizonyosodott a gyanújuk.
A család elárulta: abban a pillanatban, hogy meghallották a diagnózist, mintha véget ért volna a világuk. Onnantól minden komolyra fordult. Nem sokkal később meg is műtötték a kis Oscart: egy csövet ültettek be neki, hogy azon keresztül hatékonyabban kaphassa a gyógyszereket. "Amikor Oscart betolták a műtőbe, fittnek tűnt, mint aki jól van. Amikor kitolták, mintha egy másik gyerek lett volna. Más színe volt. Mintha a lelkét tépték volna ki a testéből" – idézte fel James a The Sun oldalának. "Nem akart se hozzám, se Philippához beszélni. Igazából semmit sem tudott csinálni" – tette hozzá.
Elárulta: százával kapta a kisfiú a kemoterápiás kezeléseket, köztük olyat is, amire azonnal allergiás lett, végül azonban 2024 nyarára gyógyultnak nyilvánították. Sajnos azonban a most hétéves Oscar máig nem tette túl magát a gyilkos kór legyőzésével járó lelki terheken. Máig felriad éjszaka és pánikrohamai vannak.
Milyen világban szenvedhet egy hétéves pánikrohamoktól?
– tette fel a kérdést a meggyötört édesapa, aki igyekszik minél több emberhez eljuttatni gyermekük betegségének történetét, hátha ezzel másoknak is tudnak segíteni.
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