„Egy kollégám ellenem fordult a munkahelyemen! Most mit tegyek?”

A neve elhallgatását kérő dolgozó 17 éve van ugyanannál a cégnél. Elmondása szerint ő a legfiatalabb a részlegen, és szereti a munkáját, valamint azokat az embereket, akikkel együtt dolgozik. Legalábbis többnyire…

A kolléganő ott tesz keresztbe, ahol tud / Fotó: 123RF

Nagyon megváltozott az egyik kolléganő

Volt egy kolléganőm, akivel régen nagyon jó kapcsolatban voltunk. A fiaink egykorúak, együtt sportoltak, még egymás születésnapi bulijaira is elmentek. Gyakran áthívtam őket, hogy a medence mellett pihenjünk, miközben a gyerekek játszottak. Az utóbbi években azonban minden megváltozott. Másként viselkedik velem, és nem tudom, miért. A munkahelyen minden adandó alkalommal aláássa a tekintélyemet. Nem kommunikál velem közvetlenül, hanem feltételezésekre hagyatkozik, majd rögtön a felettesemhez vagy a főnökömhöz fordul.

– fejtette ki a csalódott dolgozó. Hozzátette, kollégája szándékosan kihagyta olyan e-mailekből is, amelyekben közösen gyűjtöttek pénzt és aláírásokat a felettesük karácsonyi ajándékához. Ha hibázik valamiben, azt sem neki mondja el, hanem rögtön e-mailt ír a főnökének. Ráadásul sértő dolgokat mondott róla a fiának, aki ezeket továbbadta az iskolában. A kimerült munkatárs tűrőképessége határára ért.

A szakértő válaszol

Az egy dolog, amikor egy barátság alapját az azonos korú gyerekek és a közös érdeklődési kör jelent. Ahogy a gyerekek idősebbek lesznek, az ilyen kapcsolatok összetartó ereje gyakran meggyengül. Azonban abból, amit leírtál, úgy tűnik, hogy itt másról van szó. A korábbi barátnőd szemmel láthatóan ellened fordult, és úgy fest, elszántan próbálja elérni, hogy elveszítsd az állásodat. Ezért azt tanácsolom, hogy minden egyes esetet dokumentálj, amikor tisztességtelenül vagy rosszindulatúan viselkedik veled szemben. Gyűjtsd össze ezeket az információkat, majd mutasd be a főnöködnek, és mondd el neki, hogy ez a helyzet ellenséges munkahelyi légkört teremt, ami jelentősen megnehezíti a munkavégzésedet. Jelezd azt is, hogy reméled, a probléma megoldható és megszüntethető.

Ha pedig a helyzet nem változik, érdemes lehet jogi tanácsot kérni egy ügyvédtől - tette hozzá a nypost.com tanácsadója.