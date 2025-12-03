Ki az, aki az őrületbe kerget? A legidegesítőbb kolléga-típusok, akiket minden munkahely ismer

Idegesítő kollégák mindenhol vannak – de nem mindenki érzékeli őket azonos intenzitással
A felmérések szerint az emberek többsége körülbelül négy-öt „nehéz esetet” tud megnevezni a munkahelyén. Érdekes módon ugyanakkor van egy kisebb, mindössze négy százalékos csoport, akiket egyáltalán nem zavarnak a többiek furcsaságai vagy idegesítő szokásai, mintha egyfajta mentális immunitással rendelkeznének. A másik véglet viszont az a néhány százalék, akik szerint tíznél is több szörnyű kollégájuk van – ebben az esetben már felmerül a gyanú, hogy talán nem a komplett munkahely a gond, hanem sokkal inkább az ő hozzáállásuk.
De nézzük, kik a legidegesítőbb kolléga típusok, akik általában minden munkahelyen megtalálhatók.
A Harsány, aki állandóan túltolja a hangerőt
A Harsány kolléga egyszerűen nem érzékeli a beszédhangjának erejét. Úgy kommunikál, mintha mikrofonba üvöltene, teljesen függetlenül attól, hogy a többiek koncentrálnak, tárgyalnak vagy épp egy fontos feladaton dolgoznak. Mindig a legrosszabb pillanatban kezdi hangosan mesélni, mit vacsorázott előző este, és egyetlen mondattal képes szétzilálni a fókuszt. Nem véletlenül tartják a világ egyik legidegesítőbb típusának.
Akinek soha, semmi nem jó
Ő az, aki savanyú mosollyal létezik, és energiája inkább szívja, mint emeli a környezet hangulatát. Minden helyzetben észreveszi a negatívumot, és kifejezetten képes elrontani mások kedvét. Ha esik az eső az baj, ha süt a nap, azon problémázik, hogy elvakítja, a jó hírben csak a gyanús hátteret látja, a fényt viszont még az alagút végén sem. Nem csupán panaszkodik — egyenesen lehúz mindenkit maga körül, mintha érzelmi gravitációs mezőt működtetne.
A Pletykás, aki információból épít birodalmat
A pletykagépeket nem érdekli a tények valósága — a fontos az, hogy legyen mit mesélni és továbbadni. Szívesen adja tovább, amit „hallott”, és gyakran csúsztat, torzít vagy színez, csak hogy érdekesebb legyen a narratíva. A legnagyobb probléma vele az, hogy sosem tudhatod, mikor és miről beszél rólad éppen másnak. A vele való kapcsolatban az egyetlen biztonsági út: semmit nem mondani neki.
A Zsugori, akinél mindig „pont épp nincs pénz”
Van az a kolléga, aki sosem fizet be semmibe, viszont mindig jó étvággyal fogyaszt a közösből. A kollégák meghívásait örömmel fogadja, ő viszont sosem invitál vissza senkit. Rendszeresen otthon „felejti” a pénztárcáját, lejárt bankkártyáját lobogtatja, és valahogy mindig elkerüli a saját hozzájárulást. A közösségi igazságérzetet talán ő zavarja fel a legjobban.
A Konyhai Fantom, akinek csak a nyomait találjuk a mosogatóban
Ritkán látjuk, ritkán halljuk — de attól még jelen van. Működésének elsődleges bizonyítéka a koszos edények tornya, amelyet következetesen másokra hagy. A hűtőben sokszor új élővilág alakul ki miatta, mert a behozott ételekből a „szemünk előtt” lesznek tudományos kísérletek. A Konyhai Rém csendesen rombol, de annál hatékonyabban.
A Szószátyár, akiből sosem fogy ki a mondandó
Ő az, aki bármit, bármikor, bárkinek képes elmesélni. Egy rövid történetből hosszú előadást kerekít, és az időérzékelése is elveszik a szavak tengerében. Ha belefog egy mondatba, te csak reménykedhetsz, hogy legalább egyszer lélegzetet vesz, hogy elmenekülhess.
Hol a határ: tűrjük vagy konfrontálódjunk?
Sokan idővel úgy döntenek, hogy szóvá teszik a problémát, míg mások inkább csendben szenvednek, remélve, hogy az illető egyszer csak megváltozik. A valóság viszont az, hogy ezek a típusok nemigen változnak: leginkább a mi hozzáállásunkkal, kommunikációnkkal és határainkkal szabályozhatjuk, mennyire engedjük őket hatni ránk. Azonban, ha már érzelmi vagy szakmai értelemben kimerültünk, akkor jogos és egészséges döntés lehet új munkakörnyezetet keresni — ahol valóban inspiráló és támogató csapat vár.
Ha úgy érzed, itt az idő váltani, fedezd fel a több ezer friss álláslehetőséget a Jobinfo.hu oldalán!
Egy tanulság: sokszor a nehéz kollégák mutatják meg, mire van igazán szükséged
A kellemetlen munkatársak nemcsak bosszantóak, hanem önismereti tükröt is tartanak elénk: megtanítanak határokat húzni, kommunikálni és felismerni, milyen környezetben tudunk igazán jól működni. Ezért minden idegesítő kolléga közelebb vihet ahhoz, hogy megtaláld azt a munkahelyi környezetet, ahol nem küzdeni kell, hanem együttműködni.
További karrier-, HR- és munkahelyi pszichológiai témákért érdemes ellátogatni a Jobinfo blogjára!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.