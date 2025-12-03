Ki az, aki az őrületbe kerget? A legidegesítőbb kolléga-típusok, akiket minden munkahely ismer

Idegesítő kollégák mindenhol vannak – de nem mindenki érzékeli őket azonos intenzitással

A felmérések szerint az emberek többsége körülbelül négy-öt „nehéz esetet” tud megnevezni a munkahelyén. Érdekes módon ugyanakkor van egy kisebb, mindössze négy százalékos csoport, akiket egyáltalán nem zavarnak a többiek furcsaságai vagy idegesítő szokásai, mintha egyfajta mentális immunitással rendelkeznének. A másik véglet viszont az a néhány százalék, akik szerint tíznél is több szörnyű kollégájuk van – ebben az esetben már felmerül a gyanú, hogy talán nem a komplett munkahely a gond, hanem sokkal inkább az ő hozzáállásuk.

A legidegesítőbb kolléga-típusok, akiket minden munkahely ismer Fotó: Jobinfo

De nézzük, kik a legidegesítőbb kolléga típusok, akik általában minden munkahelyen megtalálhatók.

A Harsány, aki állandóan túltolja a hangerőt

A Harsány kolléga egyszerűen nem érzékeli a beszédhangjának erejét. Úgy kommunikál, mintha mikrofonba üvöltene, teljesen függetlenül attól, hogy a többiek koncentrálnak, tárgyalnak vagy épp egy fontos feladaton dolgoznak. Mindig a legrosszabb pillanatban kezdi hangosan mesélni, mit vacsorázott előző este, és egyetlen mondattal képes szétzilálni a fókuszt. Nem véletlenül tartják a világ egyik legidegesítőbb típusának.

Akinek soha, semmi nem jó

Ő az, aki savanyú mosollyal létezik, és energiája inkább szívja, mint emeli a környezet hangulatát. Minden helyzetben észreveszi a negatívumot, és kifejezetten képes elrontani mások kedvét. Ha esik az eső az baj, ha süt a nap, azon problémázik, hogy elvakítja, a jó hírben csak a gyanús hátteret látja, a fényt viszont még az alagút végén sem. Nem csupán panaszkodik — egyenesen lehúz mindenkit maga körül, mintha érzelmi gravitációs mezőt működtetne.

A Pletykás, aki információból épít birodalmat

A pletykagépeket nem érdekli a tények valósága — a fontos az, hogy legyen mit mesélni és továbbadni. Szívesen adja tovább, amit „hallott”, és gyakran csúsztat, torzít vagy színez, csak hogy érdekesebb legyen a narratíva. A legnagyobb probléma vele az, hogy sosem tudhatod, mikor és miről beszél rólad éppen másnak. A vele való kapcsolatban az egyetlen biztonsági út: semmit nem mondani neki.