Bükkábrányi autóbaleset: az édesapa végignézte kisfia halálát

A bükkábrányi autóbaleset az elmúlt évek egyik legsúlyosabb közúti tragédiájaként rázta meg az országot: a szombat esti frontális ütközésnek öt közvetlen halálos áldozata van, köztük három kisgyermek, miközben az egyik vétlen áldozat édesapja a mögöttük haladó autóból végignézte a horrorisztikus becsapódást. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 3-as főúton történt szerencsétlenség körülményeit a rendőrség még vizsgálja.

Bükkábrányi autóbaleset - az édesapa végignézte fia halálát - Fotó: Facebook / Juhász Roland

Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk a bükkábrányi halálos baleset eddig ismert tényeit, az áldozatok kilétét és a megrázó emberi drámát.

Így történt a bükkábrányi halálos autóbaleset a 3-as főúton

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint a tragédia szombat este, lakott területen kívül, a 3-as főút 155-ös kilométerszelvényénél történt.

A szemtanúk beszámolói és az elsődleges adatok alapján az egyik autó 19 éves sofőrje egy beláthatatlan kanyarban kezdett előzésbe. Az előző jármű már nem tudott visszatérni a sávjába, és teljes sebességgel, frontálisan csapódott bele a szemből szabályosan érkező gépkocsiba.

A helyszínre azonnal hatalmas erőkkel érkeztek a mentők, köztük három mentőhelikopter is, ám öt életet már nem lehetett megmenteni.

Kimondhatatlan fájdalom: Az édesapa végignézte a tragédiát

A baleset legmegrázóbb, mélyen emberi szála az a felfoghatatlan családi dráma, amely a vétlen autó mögött zajlott. A hírek szerint a szabályosan haladó járműben két édesanya utazott a három gyermekkel hazafelé.

Az egyik gyermek édesapja egy másik autóval közvetlenül mögöttük haladt. A férfi a saját szemével nézte végig a frontális ütközést, amelyben a gyermeke életét vesztette. Az apa a látványtól azonnal sokkos állapotba került, a mentőknek őt is kórházba kellett szállítaniuk.

Kik a bükkábrányi baleset áldozatai?

A szerencsétlenségben fiatal életek és kisgyermekek hunytak el. Az eddigi információk szerint az áldozatok két csoportra oszthatók:

A hibázó autó utasai:

Egy 19 éves fiatal pár: A kanyarban előző járművet egy 19 éves fiatalember vezette, mellette szintén 19 éves barátnője ült – mindketten szörnyethaltak.

A kanyarban előző járművet egy 19 éves fiatalember vezette, mellette szintén 19 éves barátnője ült – mindketten szörnyethaltak. A fiatal lány, Kamilla, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának frissen diplomázott hallgatója, egy jászsági polgármester lánya volt. Párja a Gyöngyösi AK utánpótlás-csapatának aktív sportolója volt.

A vétlen autó utasai:

Két 6 éves kisfiú: Mindketten a helyszínen életüket vesztették az ütközés erejétől.

Mindketten a helyszínen életüket vesztették az ütközés erejétől. Egy 5 éves kislány: Őt a mentőhelikopter még súlyos állapotban kórházba szállította, de az orvosok küzdelme ellenére később elhunyt.

Őt a mentőhelikopter még súlyos állapotban kórházba szállította, de az orvosok küzdelme ellenére később elhunyt. A sérült édesanya: Az autóban utazó egyik édesanyát életveszélyes állapotban szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központjába, ahol az orvosok jelenleg is küzdenek az életéért.

Mi a helyzet a sérültekkel?

Bár az első órákban ellentmondásos hírek jelentek meg a halálos áldozatok pontos számáról (egyes források hat halottról számoltak be), a hatóságok pontosították az adatokat. A Miskolcra, illetve Debrecenbe szállított édesanyák közül mindkettő életben van, egyikük intenzív ellátásra szorul, de a legfrissebb jelentések szerint állapota stabilizálódott és kommunikációra is képes.