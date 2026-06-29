Bükkábrányi autóbaleset: az édesapa végignézte kisfia halálát

A bükkábrányi autóbaleset az elmúlt évek egyik legsúlyosabb közúti tragédiájaként rázta meg az országot: a szombat esti frontális ütközésnek öt közvetlen halálos áldozata van, köztük három kisgyermek, miközben az egyik vétlen áldozat édesapja a mögöttük haladó autóból végignézte a horrorisztikus becsapódást. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 3-as főúton történt szerencsétlenség körülményeit a rendőrség még vizsgálja.
Az alábbiakban részletesen összefoglaljuk a bükkábrányi halálos baleset eddig ismert tényeit, az áldozatok kilétét és a megrázó emberi drámát.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint a tragédia szombat este, lakott területen kívül, a 3-as főút 155-ös kilométerszelvényénél történt.
A szemtanúk beszámolói és az elsődleges adatok alapján az egyik autó 19 éves sofőrje egy beláthatatlan kanyarban kezdett előzésbe. Az előző jármű már nem tudott visszatérni a sávjába, és teljes sebességgel, frontálisan csapódott bele a szemből szabályosan érkező gépkocsiba.
A helyszínre azonnal hatalmas erőkkel érkeztek a mentők, köztük három mentőhelikopter is, ám öt életet már nem lehetett megmenteni.
A baleset legmegrázóbb, mélyen emberi szála az a felfoghatatlan családi dráma, amely a vétlen autó mögött zajlott. A hírek szerint a szabályosan haladó járműben két édesanya utazott a három gyermekkel hazafelé.
Az egyik gyermek édesapja egy másik autóval közvetlenül mögöttük haladt. A férfi a saját szemével nézte végig a frontális ütközést, amelyben a gyermeke életét vesztette. Az apa a látványtól azonnal sokkos állapotba került, a mentőknek őt is kórházba kellett szállítaniuk.
A szerencsétlenségben fiatal életek és kisgyermekek hunytak el. Az eddigi információk szerint az áldozatok két csoportra oszthatók:
A hibázó autó utasai:
A vétlen autó utasai:
Bár az első órákban ellentmondásos hírek jelentek meg a halálos áldozatok pontos számáról (egyes források hat halottról számoltak be), a hatóságok pontosították az adatokat. A Miskolcra, illetve Debrecenbe szállított édesanyák közül mindkettő életben van, egyikük intenzív ellátásra szorul, de a legfrissebb jelentések szerint állapota stabilizálódott és kommunikációra is képes.
A rendőrség szakértők bevonásával, büntetőeljárás keretében vizsgálja a bükkábrányi tragédia pontos műszaki és emberi mulasztásból fakadó körülményeit.
A vétlen autóban utazott két édesanya és három gyermek. A gyerekek közül a hat éves fiú és egy öt éves kislány testvérek voltak. Édesanyjukat életveszélyes állapotban szállították a Debreceni Egyetem Klinikai Központba. Az intézmény a család kérésére azonban nem osztott meg további információkat állapotáról.
A másik édesanyát Miskolcra szállították. A kórház szerint tud kommunikálni, ám az egyik hozzátartozója szerint nincs abban az állapotban, hogy közöljék vele, mi történt a gyerekekkel.
Az RTL szerint a kocsiban utazó harmadik gyermek az apjánál volt, akinek az új párja ült a kocsiban a baleset idején, aki a hozzátartozó szerint nagyon közeli viszonyban volt párja hat éves kisfiával.
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