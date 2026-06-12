Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A Duchenne-es Csikós Péter az életmentő műtétek után elveszítette a hangját

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors duchenne szindrómás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 12:30
műtétlegidősebb
A 41 éves, egri Csikós Péter hazánk legidősebb Duchenne-szindrómás betege a túlélésért vívott harc legnehezebb szakaszához érkezett. Egy rendkívül bonyolult, megterhelő életmentő műtétsorozat után Péter teljesen elveszítette a hangját. A reménytelenséggel és fizikai fájdalmakkal küzdő Duchenne-es férfi most a csend börtönében próbálja feldolgozni a visszafordíthatatlan valóságot.

Az egri Csikós Péter története megrendítő példája az emberi életerőnek és a kór kegyetlenségének. A 41 éves férfi Duchenne-féle izomdisztrófiával él, ami folyamatos, progresszív izomsorvadással jár. Péter eddigi élete is orvosi csoda, hiszen ezzel a diagnózissal a betegek többsége a húszas éveit sem éli meg. Mostanra azonban a meggyengült légzőizmai miatt állapota válságosra fordult, szervezete már nem kapott elegendő oxigént.

Duchenne
A 41 éves férfi Duchenne-féle izomdisztrófiával él, ami folyamatos, progresszív izomsorvadással jár Fotó: olvasói fotó

A bevonulást követően a budapesti kórházban elkerülhetetlenné vált az azonnali, invazív beavatkozás. Egy rendkívül bonyolult, kétórás gégemetszés során tracheastómát alakítottak ki nála a gépi légzéstámogatáshoz. A műtétet Péter anatómiai adottságai, a rendkívül görbe légútjai még inkább megnehezítették és kockázatossá tették a sebészek számára.

Harc a Duchenne-szindrómával, a kanülökkel és a fájdalommal

A beavatkozás nem ért véget az első műtéttel. A komplikált légutak és a kanülök beállításának nehézségei miatt Pétert rövid időn belül, szoros egymásutánban háromszor is meg kellett műteni. Az egymást követő beavatkozások leírhatatlan fizikai fájdalmat és traumát okoztak a végletekig legyengült szervezetnek.

Nagyon megviselt a műtét, még mindig borzasztóan fáj

– fejezte ki állapotát a megtört férfi a klinikai ágyon fekve. A folyamatos orvosi felügyelet alatt jelenleg is zajlik a kanülök cseréje és tesztelése, de a fizikai megpróbáltatásoknak ezzel még nincs vége.

Amikor a hang végleg elvész

Az orvosok előzetes figyelmeztetése és a legsötétebb félelem sajnos valósággá vált, Péter teljesen elveszítette a hangját. Az az egyetlen csatorna, amellyel eddig tartotta a lelket magában, kifejezte az érzéseit, és megosztotta a gondolatait a környezetével, örökre elnémult. Ha a héten zajló kanülpróbák sem hoznak eredményt, Péternek végleg bele kell törődnie a teljes némaságba.

A bizonytalanságot növeli, hogy még nem tudni, mikor engedik haza a kórházból. A hazatérés feltételei ráadásul újabb egészségügyi kihívást jelentenek. Péter súlyos, váladékképződéssel járó állapota miatt az otthoni ápoláshoz egy speciális, bivalyerős váladékszívó gépre lesz szükség, mivel az alapfelszereltségű készülékek gyengének bizonyulnak az ő összetett esetében.

A reménytelenség napjai

Péter most hang nélkül, elszigetelve, a kórházi falak között küzd a mindennapi életben maradásért. A beszéd képességének elvesztése a teljes kiszolgáltatottság érzését hozta el számára, ahol a fizikai fájdalom lelki reménytelenséggel párosul. Magyarország legidősebb Duchenne-betege most élete legnagyobb és legcsendesebb harcát vívja.

Ha segíteni szeretnél Péternek a betegséggel vívott harcában, ITT tudod felvenni vele a kapcsolatot!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu