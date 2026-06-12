A Duchenne-es Csikós Péter az életmentő műtétek után elveszítette a hangját

Az egri Csikós Péter története megrendítő példája az emberi életerőnek és a kór kegyetlenségének. A 41 éves férfi Duchenne-féle izomdisztrófiával él, ami folyamatos, progresszív izomsorvadással jár. Péter eddigi élete is orvosi csoda, hiszen ezzel a diagnózissal a betegek többsége a húszas éveit sem éli meg. Mostanra azonban a meggyengült légzőizmai miatt állapota válságosra fordult, szervezete már nem kapott elegendő oxigént.

A 41 éves férfi Duchenne-féle izomdisztrófiával él, ami folyamatos, progresszív izomsorvadással jár Fotó: olvasói fotó

A bevonulást követően a budapesti kórházban elkerülhetetlenné vált az azonnali, invazív beavatkozás. Egy rendkívül bonyolult, kétórás gégemetszés során tracheastómát alakítottak ki nála a gépi légzéstámogatáshoz. A műtétet Péter anatómiai adottságai, a rendkívül görbe légútjai még inkább megnehezítették és kockázatossá tették a sebészek számára.

Harc a Duchenne-szindrómával, a kanülökkel és a fájdalommal

A beavatkozás nem ért véget az első műtéttel. A komplikált légutak és a kanülök beállításának nehézségei miatt Pétert rövid időn belül, szoros egymásutánban háromszor is meg kellett műteni. Az egymást követő beavatkozások leírhatatlan fizikai fájdalmat és traumát okoztak a végletekig legyengült szervezetnek.

Nagyon megviselt a műtét, még mindig borzasztóan fáj

– fejezte ki állapotát a megtört férfi a klinikai ágyon fekve. A folyamatos orvosi felügyelet alatt jelenleg is zajlik a kanülök cseréje és tesztelése, de a fizikai megpróbáltatásoknak ezzel még nincs vége.

Amikor a hang végleg elvész

Az orvosok előzetes figyelmeztetése és a legsötétebb félelem sajnos valósággá vált, Péter teljesen elveszítette a hangját. Az az egyetlen csatorna, amellyel eddig tartotta a lelket magában, kifejezte az érzéseit, és megosztotta a gondolatait a környezetével, örökre elnémult. Ha a héten zajló kanülpróbák sem hoznak eredményt, Péternek végleg bele kell törődnie a teljes némaságba.

A bizonytalanságot növeli, hogy még nem tudni, mikor engedik haza a kórházból. A hazatérés feltételei ráadásul újabb egészségügyi kihívást jelentenek. Péter súlyos, váladékképződéssel járó állapota miatt az otthoni ápoláshoz egy speciális, bivalyerős váladékszívó gépre lesz szükség, mivel az alapfelszereltségű készülékek gyengének bizonyulnak az ő összetett esetében.