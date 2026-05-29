"Elcsukló hangon kérdeztem meg, hogy ugye visszahozza nekem" - Kolen szíve a jobb oldalon dobog és egy agydaganattal is meg kellett küzdenie

Réka és férje, Norbi 9 éve alkotnak egy párt. Három gyönyörű fiút neveltek együtt, amikor kiderült, úton van a negyedik, szintén egy kisfiú. Réka a várandósság felénél tartott, amikor az egyik kötelező genetikai vizsgálat eltérést mutatott. Kiderült, hogy a kicsi szíve a megszokottól eltérően, a teste jobb oldalán található, és minden más belső szerve is tükröződve helyezkedik el. Kolen 2024 augusztusában jött a világra. 10 hónappal később aztán újra fordult egyet a szülőkkel a világ: genetikai eredetű veleszületett betegségei mellett még egy tumort is találtak Kolen koponyájában. A kisfiút azonnal megműtötték, de azóta is megfigyelés alatt tartják.

Kolen egy rendkívül ritka veleszületett betegséggel jött a világra, később egy agydaganatot is találtak nála

Veleszületett betegsége miatt tükröződtek a szervei

Az utólagos vizsgálatok kiderítették, hogy az X kromoszóma mutációja okozta a génhibát. Ez az úgynevezett Situs Inverzus Totalis, vagyis a tükröződő szervek szindrómája. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a páratlan szervek nem a bal, hanem a jobb oldalon vannak, de még a szív is a jobb oldalon dobog. Kolen betegsége annyira ritka, hogy Magyarországon mindössze két kisgyermek él együtt ezzel a szindrómával. A kisfiú a szegedi kórházba jár rendszeres kontrollra, ahol még az orvosok is szó szerint a csodájára járnak.

Kolent a mai napig egy csoda gyereknek hívják, mert nála soha semmi nem úgy van, mint ahogy az ember eltervezi. Azt mondta a neurológus-pulmonológus doktor úr is, hogy Kolen soha nem azt csinálja, amit kell, rendesen feladja nekik a leckét. Egy-egy kontrollvizsgálati napon egyébként előszeretettel mutatják meg az egyetemi hallgatóknak, akik között sok külföldi tanuló is van. Ilyenkor a professzor úr nem mondja el nekik, hogy vele mi van, hanem nekik kell rájönni, hogy vajon miért nem érzékelik úgy baloldalról a szívhangot. Ha így nézzük, mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy Szegeden még jobb doktorokat képezzenek

— mondta lapunknak nevetve Réka.

Az édesanya ma már mosollyal az arcán tud visszaemlékezni a kezdeti megpróbáltatásokra, de nem volt ez mindig így. Amikor kiderült, hogy legkisebb fiának egy agydaganattal is meg kell harcolnia, az őt is padlóra vágta.