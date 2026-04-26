„Minden a legnagyobb rendben!” – Sugárzik a boldogságtól a gerincműtét utáni kontrollról érkező SMA Tomika

A gyógyulás útja néha tartogat váratlan fordulatokat. Galó Tomika (Galó Tamás Dominik) 2024. április elején, közvetlenül húsvét után kapta meg a Zolgensma nevű génterápiás kezelést Dubajban. A kisfiú gyógyulásához szükséges 700 millió forint közösségi összefogással gyűlt össze 2023 végére. Lapunk a kezdetektől beszámol SMA Tomika gyógyulásáról, akit legutóbb a gerincével műtöttek. Édesanyja, Anikó nemrég egy ijesztő estéről számolt be: "Egy rossz mozdulat utáni reccsenés és a kisfiú felkiáltása egy pillanatra megállította a levegőt a szobában. Az SMA-s gyermekek szülei számára minden apró nesz jelentőséggel bír, így a félelem, hogy a beültetett tartórúd megsérült, azonnal beköltözött a szívünkbe."

SMA Tomika története ma már nem a félelemről, hanem a győzelmek sorozatáról szól

Azonban Galó Tamás Dominik, a tőle megszokott természetességgel, pár perc múlva már újra nevetett. Az ezt követő napok várakozása nehéz volt, a kisfiú töretlen jókedve azonban végig erőt adott a családnak. Ez a belső tartás az, ami Tomikát igazán különlegessé teszi: ő a legnehezebb pillanatokban is képes megnyugtatni környezetét.

Pécsi siker: "Hatalmas kő esett le a szívemről"

A három hónapos kontrollvizsgálat Pécsett végül minden kétséget eloszlatott. A röntgenfelvételek megerősítették azt, amit Tomika életereje már korábban sugallt: a gerincműtét eredménye tökéletes, minden a helyén van és a beültetett rendszer stabilan segíti a kisfiú növekedését.

Hatalmas kő esett ma le a szívemről

– vallotta be Hornischer Anikó, az édesanya a vizsgálat után. Tomika mellett valóban nem lehet unatkozni, de ezek a pozitív visszajelzések azok a mérföldkövek, amelyek energiát adnak a folytatáshoz. A kisfiú állapota nemcsak stabil, hanem látványosan fejlődik, ami a precíz műtéti technika és a gondos rehabilitáció közös sikere.

Az iskola sztárja: SMA Tomika jelesre vizsgázott akaratból

Míg a szakemberek a csontok és izmok fejlődését figyelik, Tomika egy másik fronton is sorra aratja a győzelmeket: az iskolában. Bár egy ilyen horderejű műtét után sokan pihenőt tartanának, a kisfiú elképesztő szorgalommal vetette bele magát a tanulásba.