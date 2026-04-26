„Minden a legnagyobb rendben!” – Sugárzik a boldogságtól a gerincműtét utáni kontrollról érkező SMA Tomika

A gyógyulás útja néha tartogat váratlan fordulatokat. Galó Tomika (Galó Tamás Dominik) 2024. április elején, közvetlenül húsvét után kapta meg a Zolgensma nevű génterápiás kezelést Dubajban. A kisfiú gyógyulásához szükséges 700 millió forint közösségi összefogással gyűlt össze 2023 végére. Lapunk a kezdetektől beszámol SMA Tomika gyógyulásáról, akit legutóbb a gerincével műtöttek. Édesanyja, Anikó nemrég egy ijesztő estéről számolt be: "Egy rossz mozdulat utáni reccsenés és a kisfiú felkiáltása egy pillanatra megállította a levegőt a szobában. Az SMA-s gyermekek szülei számára minden apró nesz jelentőséggel bír, így a félelem, hogy a beültetett tartórúd megsérült, azonnal beköltözött a szívünkbe."
Azonban Galó Tamás Dominik, a tőle megszokott természetességgel, pár perc múlva már újra nevetett. Az ezt követő napok várakozása nehéz volt, a kisfiú töretlen jókedve azonban végig erőt adott a családnak. Ez a belső tartás az, ami Tomikát igazán különlegessé teszi: ő a legnehezebb pillanatokban is képes megnyugtatni környezetét.
A három hónapos kontrollvizsgálat Pécsett végül minden kétséget eloszlatott. A röntgenfelvételek megerősítették azt, amit Tomika életereje már korábban sugallt: a gerincműtét eredménye tökéletes, minden a helyén van és a beültetett rendszer stabilan segíti a kisfiú növekedését.
Hatalmas kő esett ma le a szívemről
– vallotta be Hornischer Anikó, az édesanya a vizsgálat után. Tomika mellett valóban nem lehet unatkozni, de ezek a pozitív visszajelzések azok a mérföldkövek, amelyek energiát adnak a folytatáshoz. A kisfiú állapota nemcsak stabil, hanem látványosan fejlődik, ami a precíz műtéti technika és a gondos rehabilitáció közös sikere.
Míg a szakemberek a csontok és izmok fejlődését figyelik, Tomika egy másik fronton is sorra aratja a győzelmeket: az iskolában. Bár egy ilyen horderejű műtét után sokan pihenőt tartanának, a kisfiú elképesztő szorgalommal vetette bele magát a tanulásba.
Tomika nemcsak utolérte társait, hanem kiváló jegyeivel az osztály élvonalába tartozik. Számára az iskola nem teher, hanem a szabadság egy formája; az a hely, ahol ő nem egy „beteg kisfiú”, hanem egy okos, csillogó eszű diák, aki előtt nyitva áll a világ. Ez a szellemi frissesség és sikerélmény a legjobb gyógyszer a léleknek, és legalább annyira fontos a gyógyulásában, mint a fizikai terápiák.
A következő nagy állomás május végén vár a családra, amikor Tomika csípőjét vizsgálják meg az orvosok. Bár egy újabb műtét lehetősége még ott lebeg a horizonton, a család nem ismer lehetetlent. Most minden energiájukat a célzott gyógytornára fordítják, azzal a sziklahitű reménnyel, hogy a kitartó munka segítségével ezt a beavatkozást talán elkerülhetik.
Tomika története ma már nem a félelemről, hanem a győzelmek sorozatáról szól. Az a kisfiú, akiért egykor egy ország fogott össze, ma már minket tanít arra, hogyan kell minden nap hálával és lelkesedéssel tekinteni az életre. Drukkoljunk neki továbbra is, mert minden egyes tornagyakorlat és minden egyes ötös az ellenőrzőben egy újabb lépés a teljes, boldog élet felé.
