Orvos figyelmeztet: 3 „láthatatlan” tünet, ami napokkal a sztrók előtt jelentkezik

Egy amerikai orvos, Dr. Eric Berg három olyan korai tünetre hívta fel a figyelmet, amelyek már napokkal a sztrók előtt megjelenhetnek – még mielőtt a klasszikus jelek, mint az arcbénulás vagy a beszédzavar egyértelművé válnának.
Dr. Berg, aki több mint 2,1 millió követőt számlál TikTokon, egy rövid videóban osztotta meg figyelmeztetését, amely már több mint 700 ezres nézettséget ért el. A szakember hangsúlyozta: ezek a tünetek nem magát a sztrókot jelzik, hanem azt, hogy a testben már elindult a veszélyes folyamat.
„A sztrók lényege, hogy vérrög zárja el az agy vérellátását, emiatt nyomás alakul ki az agyban. Ez gyakran heves fejfájással jelentkezik, amit hányinger és hányás is kísérhet”
– magyarázta Dr. Berg.
A szakember szerint mindez összefügghet stresszel, adrenalinnal vagy a magas kortizolszinttel, de a legtöbb esetben a vércukorszint-ingadozás áll a háttérben.
A három „láthatatlan” intő jel, amelyre érdemes odafigyelni: Erős, szokatlan fejfájás és hányinger – a fokozódó nyomás miatt az agyban. Nem múló csuklás, ami a nyelőidegek irritációját jelzi. Mellkasi fájdalom, amely nem szívrohamhoz, hanem a szív artériáiban képződő vérrögökhöz köthető.
A doktor szerint a sztrók megelőzésének egyik legfontosabb módja az egészséges étrend:
„A cukor és a finomított szénhidrátok elhagyása nagyon okos döntés, ha valaki el akarja kerülni a sztrókot”
– tette hozzá.
A brit NHS szerint a sztrók klasszikus, hirtelen kialakuló tünetei közé tartozik az arcbénulás, a kar gyengesége és a beszédzavar – ezek könnyen megjegyezhetők a FAST betűszó segítségével:
Ezen kívül figyelmeztető jel lehet a látásromlás, zavartság, szédülés, memóriavesztés vagy hirtelen hányás is. A szakemberek hangsúlyozzák: még ha a tünetek pár perc alatt el is múlnak, azonnal orvosi segítséget kell kérni, mert ez gyakran az úgynevezett „mini-sztrók” előjele lehet, írja a Mirror.
Dr. Berg zárásként egy egyszerű tanácsot adott:
„Ha a tested apró jelzéseit időben felismered, az életedet mentheti meg.”
