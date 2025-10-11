Orvos figyelmeztet: 3 „láthatatlan” tünet, ami napokkal a sztrók előtt jelentkezik

Egy amerikai orvos, Dr. Eric Berg három olyan korai tünetre hívta fel a figyelmet, amelyek már napokkal a sztrók előtt megjelenhetnek – még mielőtt a klasszikus jelek, mint az arcbénulás vagy a beszédzavar egyértelművé válnának.

A népszerű orvos szerint erre kell odafigyelnünk.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Ezt mondta az orvos

Dr. Berg, aki több mint 2,1 millió követőt számlál TikTokon, egy rövid videóban osztotta meg figyelmeztetését, amely már több mint 700 ezres nézettséget ért el. A szakember hangsúlyozta: ezek a tünetek nem magát a sztrókot jelzik, hanem azt, hogy a testben már elindult a veszélyes folyamat.

„A sztrók lényege, hogy vérrög zárja el az agy vérellátását, emiatt nyomás alakul ki az agyban. Ez gyakran heves fejfájással jelentkezik, amit hányinger és hányás is kísérhet”

– magyarázta Dr. Berg.

A szakember szerint mindez összefügghet stresszel, adrenalinnal vagy a magas kortizolszinttel, de a legtöbb esetben a vércukorszint-ingadozás áll a háttérben.

A három „láthatatlan” intő jel, amelyre érdemes odafigyelni: Erős, szokatlan fejfájás és hányinger – a fokozódó nyomás miatt az agyban. Nem múló csuklás, ami a nyelőidegek irritációját jelzi. Mellkasi fájdalom, amely nem szívrohamhoz, hanem a szív artériáiban képződő vérrögökhöz köthető.

A doktor szerint a sztrók megelőzésének egyik legfontosabb módja az egészséges étrend:



„A cukor és a finomított szénhidrátok elhagyása nagyon okos döntés, ha valaki el akarja kerülni a sztrókot”

– tette hozzá.

A brit NHS szerint a sztrók klasszikus, hirtelen kialakuló tünetei közé tartozik az arcbénulás, a kar gyengesége és a beszédzavar – ezek könnyen megjegyezhetők a FAST betűszó segítségével:

F (Face) – arcbénulás, féloldali mosolyhiány

– arcbénulás, féloldali mosolyhiány A (Arms) – az egyik kar gyengesége vagy zsibbadása

– az egyik kar gyengesége vagy zsibbadása S (Speech) – elmosódott, nehezen érthető beszéd

– elmosódott, nehezen érthető beszéd T (Time) – azonnal hívni kell a mentőt

Ezen kívül figyelmeztető jel lehet a látásromlás, zavartság, szédülés, memóriavesztés vagy hirtelen hányás is. A szakemberek hangsúlyozzák: még ha a tünetek pár perc alatt el is múlnak, azonnal orvosi segítséget kell kérni, mert ez gyakran az úgynevezett „mini-sztrók” előjele lehet, írja a Mirror.