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Elhűltek a rajongók, így fest most a Szívek szállodája sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szívek szállodája
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 12. 15:00
alexis bledelRory Gilmore
Alexis Bledel ma is ellopja a szíveket. A Szívek szállodája sztárja ugyanakkor nagyon megváltozott.
Bors
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A Szívek szállodája című sorozatban Rory Gilmoret alakító színésznő, Alexis Bledel rengeteget változott az évek során. Te ráismersz?

A Szívek szállodája sztárjára sokan rá sem ismernek
A Szívek szállodája sztárjára sokan rá sem ismernek
Fotó: VALERIE MACON / AFP

A Szívek szállodája színésznője mindig gyönyörű

Alexis Bledel júniusban a Tribeca Filmfesztiválon jelent meg a kamerák előtt, hogy részt vegyen legújabb filmje, a Ponderosa bemutatóján. A színésznőt a legtöbben 19 éves korából ismerik, amikor is Rory Gilmore szerepében tündökölt. Most, 44 évesen is bombasztikusan fesz, de a sorozat után sokan rá sem ismernek.

Bledel számos népszerű produkcióban szerepelt, ilyen volt a Négyen egy gatyában, a Sin City - A bűn városa vagy A szolgálólány meséje.

Magánéletével is többször szerepelt a hírekben. 2012-ben ismerkedett meg Vincent Kartheiser színésszel, akivel 2014-ben össze is házasodtak, fiuk pedig 2015 őszén született meg. Kapcsolatuk 2022-ig tartott, akkor azonban a válás mellett döntöttek. Bledel ma már az anyaságra koncentrál, a szerepeit is megfontoltan választja ki - írja a life.hu.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu