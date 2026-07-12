Elhűltek a rajongók, így fest most a Szívek szállodája sztárja

A Szívek szállodája című sorozatban Rory Gilmoret alakító színésznő, Alexis Bledel rengeteget változott az évek során. Te ráismersz?

A Szívek szállodája sztárjára sokan rá sem ismernek

Fotó: VALERIE MACON / AFP

A Szívek szállodája színésznője mindig gyönyörű

Alexis Bledel júniusban a Tribeca Filmfesztiválon jelent meg a kamerák előtt, hogy részt vegyen legújabb filmje, a Ponderosa bemutatóján. A színésznőt a legtöbben 19 éves korából ismerik, amikor is Rory Gilmore szerepében tündökölt. Most, 44 évesen is bombasztikusan fesz, de a sorozat után sokan rá sem ismernek.

Bledel számos népszerű produkcióban szerepelt, ilyen volt a Négyen egy gatyában, a Sin City - A bűn városa vagy A szolgálólány meséje.

Magánéletével is többször szerepelt a hírekben. 2012-ben ismerkedett meg Vincent Kartheiser színésszel, akivel 2014-ben össze is házasodtak, fiuk pedig 2015 őszén született meg. Kapcsolatuk 2022-ig tartott, akkor azonban a válás mellett döntöttek. Bledel ma már az anyaságra koncentrál, a szerepeit is megfontoltan választja ki - írja a life.hu.