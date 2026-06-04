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Rettegett vírus jelent meg Magyarországon: se vakcina, se gyógymód nincs rá

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors betegség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 17:20
sertéspestisvírus
A NÉBIH már intézkedik. Aggasztó vírus jelenlétét fedezték fel.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálatai megerősítették az afrikai sertéspestis jelenlétét egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sertéstelepen. A hatóság tájékoztatása szerint Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben.

Sertéspestis, a vírus amitől mindenki fél.
Sertéspestis: a vírus amitől mindenki fél
Fotó: Bunnada_S /  Shutterstock 

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A fertőzést június 3-án igazolták. Az érintett állattartó telepen mintegy 3000 sertést tartanak. A járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében a hatóság azonnali intézkedéseket vezetett be. Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását, emellett megkezdődött az állomány felszámolása is. A hatóság ezzel párhuzamosan vizsgálja, hogyan kerülhetett be a vírus az állományba, illetve történt-e további fertőződés.

A telep körül védőkörzetet és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint különböző járványvédelmi korlátozásokat vezettek be. A Nébih ismét felhívta a sertéstartók figyelmét a járványvédelmi szabályok szigorú betartására, különösen az érintett térségben.

Az afrikai sertéspestis a házi- és a vadon élő sertések súlyos vírusos megbetegedése. A betegség az emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelenleg nem áll rendelkezésre ellene hatékony vakcina vagy gyógymód. Emiatt a fertőzés komoly gazdasági következményekkel járhat a sertéstartó ágazat számára. A hatóságok célja, hogy a szükséges intézkedésekkel megakadályozzák a vírus további terjedését és felderítsék a fertőzés forrását, írja a Dívány.

 

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