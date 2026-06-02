Versenyfutás az idővel: kísérleti vakcinákkal próbálják megállítani az ebola terjedését

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 09:00
A fertőzések száma gyorsan emelkedik, a halálos áldozatok száma már meghaladta a kétszázat! Tovább súlyosbodik a Bundibugyo-törzs okozta ebolajárvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban.

Rendkívül aggasztó hírek érkeznek Közép-Afrikából: a Kongói Demokratikus Köztársaságban (KDK) rohamos gyorsasággal terjed az ebolavírus Bundibugyo-törzse. A járvány két héttel ezelőtti kirobbanása óta még soha nem jegyeztek fel ennyi új esetet, főleg nem ilyen rövid idő alatt. 

Az Ebola-víruscsaládba tartozó Bundibugyo vírus ellen jelenleg nincs vakcina. A WHO okkal aggódik / Fotó: Artem Podrez / Pexels (illusztráció)

A helyzetet a külföldi hírportálok, köztük a BBC angol lap is „nagyon aggasztónak” minősítette.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban már több mint ezer ebolagyanús megbetegedést tartanak nyilván, és már a szomszédos Ugandában is megjelent a vírus, igaz, ott egyelőre jóval kevesebb fertőzést jelentettek be.

A külföldi sajtó szerint pedig már a kontinensen kívül, Brazíliában is vizsgálnak két lehetséges ebolás esetet. A vírus további terjedése aggodalomra adhat okot. 

A WHO ezért több kísérleti gyógyszert és vakcinát jelölt ki klinikai vizsgálatokra, hiszen jelenleg még nincs olyan engedélyezett kezelés, amely bizonyítottan hatékony lenne a Bundibugyo-vírustörzs ellen. Ezért pedig különösen fontos lenne a kutatások felgyorsítása.

Fotó: Kitsawet Saethao / shutterstock

A vizsgálatokba bevont készítmények között szerepel a Mapp Biopharmaceutical által fejlesztett MBP134 nevű antitest-terápia, a Regeneron maftivimab készítménye, valamint a Gilead Sciences antivirális gyógyszere, a remdesivir.

Érdekesség: A jelenleg tomboló járvány már a 17. ebolahullám a Kongói Demokratikus Köztársaságban és mindössze a harmadik, amelyet pedig kifejezetten a Bundibugyo-törzs okoz.

Az oltóanyagok közül jelenleg az International AIDS Vaccine Initiative által fejlesztett, egyadagos rVSV Bundibugyo vakcina számít a legígéretesebb jelöltnek. Ugyanakkor a WHO becslése szerint akár kilenc hónapba is telhet, mire a vakcina eljuthat a szélesebb körű klinikai kipróbálásig. Így a szakemberek azt is megvizsgálták, hogy a jelenleg egyetlen engedélyezett ebola elleni oltás, az Ervebo használható lenne-e a mostani járvány során. Arra jutottak azonban, hogy ezen vakcina Bundibugyo-törzs elleni védettségére egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő bizonyítékuk.

Lapunk megkérdezte Dr. Rusvai Miklós virológust, hogy látja a járvány megfékezésének esélyeit, és mikorra várható emberi felhasználásra alkalmas, kész vakcina. A virológus szerint azonban nem csak a vakcina jelenthetné jelenleg a legfontosabb fegyvert a járvány ellen.

Amíg nincsenek meg a higiénikus betegápolás feltételei, amelyek a fejlett országokban természetesek, addig ezen járvány tovább fog terjedni. Ha ezt sikerülne megoldani, az sokkal hatékonyabb lenne, mint a gyógyszerek vagy a vakcinák

– hangsúlyozta a szakember.

Szerinte a szigorú higiéniai szabályok betartása kulcsfontosságú lenne a vírus terjedésének megfékezésében. A gyógyszerek bár csökkenthetik a vírus szaporodását a szervezetben, de önmagukban nem állítják meg teljesen a fertőzés továbbadását.

A virológus szerint a jelenleg fejlesztés alatt álló vakcinák többsége úgynevezett alegységvakcina, vagyis ezek nem tartalmazzák a teljes vírust, csak annak bizonyos fehérjéit, amelyek immunválaszt váltanak ki a szervezetben. Emellett mRNS-alapú vakcinák kifejlesztése is zajlik, amelyek pedig kizárólag a szükséges genetikai információt juttatja be a szervezetbe.

Dr. Rusvai Miklós virológus szerint meg lehetne akadályozni a járvány további terjedését / Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Kell-e tartanunk az ebola-járványtól nekünk, Európában?

Dr. Rusvai Miklós ugyanakkor arra is felhívta a figyelmünket, hogy 

a mostani afrikai járvány miatt Európában és kifejezetten Magyarországon, egyelőre még nincs okunk a pánikra.

 

