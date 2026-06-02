Rejtélyesen tűntek el az erdei üdülő vendégei – Galéria!

Hegyek és fák ölelésében áll egy elhagyatott üdülőközpont, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a vendégek. A hely évek óta elhagyatott, de egykor rengeteg úttörő tölthette itt a nyarakat. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt az utolsó éjszakán, de az ágyak bevetve maradtak.

Az üdülő egyik szobája / Fotó: A Felfedező-urbexes

A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt idő alatt rengeteg épületet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos laboratórium rejtélye, vagy a kisgyerekes család elhagyatott otthona, ahol bűntény történhetett. Most egy üdülőközpontban járt, ami az egykori Csehszlovákia területén épült.

Az üdülőkomplexum faházai még őrzik a vidám nyarak emlékeit. A graffitikkel díszített klubhelyiség falai rengeteg történetet hallhattak. A konyhában az asztalon sorakoznak a kínálókosarak, amiket már senki nem tölt meg kenyérrel.

