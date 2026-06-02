Rejtélyesen tűntek el az erdei üdülő vendégei – Galéria!

Hegyek és fák ölelésében áll egy elhagyatott üdülőközpont, ahonnan rejtélyes körülmények között tűntek el a vendégek. A hely évek óta elhagyatott, de egykor rengeteg úttörő tölthette itt a nyarakat. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi történt az utolsó éjszakán, de az ágyak bevetve maradtak.
A Felfedező nevű magyar urbexes több, mint tíz éve kutatja az elhagyatott helyeket. Az eltelt idő alatt rengeteg épületet mutatott be. Nagy sikert aratott például az elhagyatott téglagyár, a földalatti, titkos laboratórium rejtélye, vagy a kisgyerekes család elhagyatott otthona, ahol bűntény történhetett. Most egy üdülőközpontban járt, ami az egykori Csehszlovákia területén épült.
Az üdülőkomplexum faházai még őrzik a vidám nyarak emlékeit. A graffitikkel díszített klubhelyiség falai rengeteg történetet hallhattak. A konyhában az asztalon sorakoznak a kínálókosarak, amiket már senki nem tölt meg kenyérrel.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
