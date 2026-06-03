Hátborzongató új felfedezés: idegen eredetű lehet a fáraó titokzatos üvege?

Újabb fontos nyomra bukkantak a kutatók az észak-afrikai sivatagban található különleges, sárga üveg eredetével kapcsolatban, ami Tutanhamon sírjában is megtalálható. A líbiai sivatagi üvegként ismert anyag Egyiptom és Líbia területén fordul elő, és a tudósok szerint mintegy 29 millió évvel ezelőtt keletkezhetett egy rendkívül erőteljes kozmikus esemény során.

Tovább mélyül a rejtély Tutanhamon titokzatos üvege körül / Fotó: Forrás: Shutterstock/smith371

Tutanhamon kristályai

A kutatók most egy apró, cirkon nevű ásvány különleges szerkezetét fedezték fel az üveg belsejében. A vizsgálatok szerint az ásvány teljesen megolvadt, majd rendkívül gyorsan újrakristályosodott. Ez arra utal, hogy az anyagot több mint 2250 Celsius-fokos hőmérséklet érhette, ami elegendő ahhoz, hogy még az egyik legellenállóbb földi ásvány is folyékonnyá váljon. A tudósok úgy vélik, ez az apró kristály megőrizte annak a kataklizmának a nyomait, ami létrehozta a különleges üveget. Bár a felfedezés nem oldja meg teljes mértékben a rejtélyt, az eddiginél erősebb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy rendkívül magas hőmérsékletek és kaotikus körülmények játszottak szerepet a kialakulásában.

A szakemberek között továbbra sincs egyetértés abban, hogy pontosan mi történhetett. Az egyik elmélet szerint egy aszteroida vagy üstökös csapódott a Földbe, amely hatalmas hőt és nyomást generált. Egy másik elképzelés szerint egy égitest még a becsapódás előtt felrobbant a légkörben, és az így felszabaduló energia olvasztotta üveggé a sivatag felszínét.

A vita egyik fő oka, hogy a mai napig nem sikerült olyan becsapódási krátert találni, ami egyértelműen kapcsolatba hozható lenne a líbiai sivatagi üveggel. Több lehetséges helyszínt is vizsgáltak az évek során, de egyik sem bizonyult meggyőzőnek. A legújabb kutatás során az olaszországi Milánó-Bicocca Egyetem szakemberei egy mindössze 20 mikrométeres, vagyis emberi hajszálnál is vékonyabb cirkonzárványt elemeztek. Az ásvány különleges, faágakra emlékeztető szerkezete arra utal, hogy rendkívül gyorsan alakult ki az olvadt anyagból a lehűlés során.

A líbiai sivatagi üveg nemcsak a tudósok érdeklődését tartja fenn, hanem történelmi jelentősége is van. Az ókori egyiptomiak nagy becsben tartották ezt a különleges anyagot. Tutanhamon fáraó sírjában is találtak ebből készült dísztárgyakat, köztük egy szkarabeusz alakú ékszert, amit a sárga üvegből faragtak ki - tudta meg a Daily Mail.