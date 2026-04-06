„A halála valóságos áldás!” – Előkerült a levél, ami lerántja a leplet a fáraó átkáról

Bosszúból született a világtörténelem egyik legfélelmetesebb legendája? Úgy tűnik, igen. Howard Carter, a híres brit régész eddig titokban őrzött levelezése látott napvilágot egy bostoni árverésen, és amit benne találtak, az fenekestül felforgatja mindazt, amit a fáraó átkáról hittünk. Tutanhamon sírjának felfedezője nem finomkodott: sárba tiporta Arthur Weigall újságíró emlékét, akit az átok valódi „atyjának” tartott.

Tutanhamon hírhedt átkát csak egy bosszúszomjas újságíró találta ki?

Aljas bosszú áll a háttérben

Minden 1922-ben kezdődött, amikor Carter rátalált a fáraó érintetlen sírjára a Királyok Völgyében. A világraszóló szenzációt azonban beárnyékolta egy sötét pletyka: mindenki, aki megzavarja az uralkodó nyugalmát, szörnyű halált hal. Carter szerint azonban szó sem volt misztikumról, csupán egy sértett újságíró kicsinyes bosszújáról.

A projekt finanszírozója, Lord Carnarvon ugyanis exkluzív szerződést kötött a The Times-szal, így a többi lap munkatársait – köztük a Daily Mailnek dolgozó Arthur Weigallt – egyszerűen kizárták a friss információkból. Weigall ezt nem hagyta annyiban: ha nem kapott tényeket, kitalált egy rémtörténetet, ami azóta is kísérti az emberiséget.

„A halála valóságos áldás”

Az 1934-ben írt, háromoldalas levélben Carter szabályosan nekimegy az akkor már halott riválisának. A régész szerint Weigall csak azért találta ki az átkot, hogy keresztbe tegyen nekik.

– írta Carter kíméletlenül. „Bár okos író volt, de ravasz is. Kitalációinak semmi alapja nem volt, így veszélyt jelentett a régészetre.”

Carter azt is elárulta, hogy Weigall ott sem volt a sír felnyitásának első pillanataiban, csak percekkel később futott be, mégis ő lett az események legfőbb (félre)tájékoztatója. Carter kitért rá: az átkot puszta bosszúból és sértődöttségből találta ki, amiért Lord Carnarvon úgy kezelte őt, mint bármelyik másik tudósítót.

Tutanhamon bosszúja csak egy hazugság volt?

Az átok legendája akkor vált megállíthatatlanná, amikor Lord Carnarvon négy hónappal a sír felnyitása után meghalt. Egy elvakart szúnyogcsípés okozott nála vérmérgezést borotválkozás közben. Weigall korábban baljósan megjegyezte: ha a Lord ilyen tiszteletlen, ad neki hat hetet az életből. Amikor Carnarvon valóban meghalt, a világ elhitte: a fáraó lesújtott.