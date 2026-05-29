"Fogtam édesapám kezét és zokogtam, éppen a 20. születésnapomon halt meg"

Bár az orvosok már évekkel korábban közölték a lesújtó diagnózist a családdal, a halálra egyszerűen képtelenség felkészülni. Az Oxfordban élő Georgie Collier mindössze 20 éves volt, amikor imádott édesapja, David elhunyt. A férfi szervezetét a Parkinson-kór emésztette fel, de a sors legkegyetlenebb fintora mégsem a betegség volt, hanem az időzítés. David ugyanis pontosan lánya huszadik születésnapjának reggelén lélegzett fel utoljára.

A Parkinson-kór teljesen tönkretette a család életét, de senki sem hitte volna, hogy a családfő épp lánya születésnapján hunyja le örökre a szemét Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Én voltam a tősgyökeres apuci kislánya, mindent együtt csináltunk. Mindig tudtuk, hogy meg fog halni, de a tényleges halála mégis sokként ért minket

– emlékezett vissza a most 26 éves Georgie, aki hiába látta éveken át édesapja leépülését, a tragédia pillanatában teljesen összeomlott.

A Parkinson-kór végzett vele, pont a lánya szülinapján

Három nappal a kerek évforduló előtt az orvosok közölték: a férfinak legfeljebb 24 órája van hátra. Georgie-nak azonban volt egy megmagyarázhatatlan, hátborzongató megérzése. Tudta, hogy az apja megvárja a születésnapját.

Nagyon furcsa volt, de volt egy megmagyarázhatatlan belső megérzésem, hogy ki fog tartani a születésnapomig. Folyton azt mondogattam az embereknek, hogy a születésnapomon fog meghalni. Egyszerűen tudtam

– mesélte a lány.

A szörnyű megérzés december 14-én reggel valósággá vált. Miközben a lány telefonja szüntelenül csipogott a köszöntésektől, ő az édesanyjával és testvéreivel az ágy körül állva búcsúzott az apjától.

Nincs rá szó, mit érzel, amikor haldoklik az apád, a telefonodra meg jönnek a Boldog szülinapot! üzenetek. Az embereknek fogalmuk sem volt róla, hogy épp életem legrosszabb napját élem át.

Örökre tönkrement az ünneplés

A tragédia óta eltelt hat év, de a születésnapok Georgie számára már sosem lesznek a felhőtlen öröm napjai. Minden egyes torta és gyertya a gyászra emlékezteti.

Nem vagyok biztos benne, hogy ezzel valaha is teljesen megbékélek. Próbálok némi vigaszt találni abban a tényben, hogy kitartott, hogy még egy utolsó születésnapot velem tölthessen… de ez tényleg nem könnyű. Akárhogyan is próbálkozom, az ünneplést még mindig rossz dolognak érzem

– idézte Georgie szavait a People magazin, akit a közelgő 30. születésnapja is megrémiszt, hiszen az apja már nem láthatta felnőni, nem ismerhette meg a párját, és nem állhatott mellette a diplomaosztóján sem.