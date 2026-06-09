Sokkolta a diagnózis – agresszív leukémia végzett a közkedvelt tanárnővel

Gyászba borult egy ohiói közösség, miután váratlanul elhunyt Michelle Eynon középiskolai természettudomány szakos tanárnő. A 48 éves pedagógus május 28-án hunyt el a clevelandi University Hospitals kórházban, miután agresszív leukémiát diagnosztizáltak nála.

A tanárnő belehalt a rettenetes vírusba

Fotó: GoFundMe

A tanárnőt sokan gyászolják

Michelle Eynon évekig tanított a Tallmadge Gimnáziumban, ahol diákok és kollégák egyaránt nagy tisztelettel és szeretettel tekintettek rá. Steve Wood tankerületi vezető szerint a tanárnő hatása jóval túlmutatott az osztálytermen. Szenvedélyesen szerette a természettudományokat, törődött tanítványaival és minden nap arra törekedett, hogy segítsen nekik fejlődni. A közlemény szerint kedvessége, türelme és humora miatt sok diák kedvenc tanárává vált.

Kollégái megbízható barátként és munkatársként emlékeznek rá. Michelle férjét, Joseph Eynont, valamint két gyermekét, Claire-t és Jacket hagyta hátra. Szerettei szerint életét lehetetlen néhány mondatban összefoglalni, mert mindenkit megérintett szeretetével, bölcsességével és erejével.

A család elmondása szerint Michelle imádott főzni, tortákat készíteni, jelmezeket alkotni, énekelni és nevetni. Otthonuk mindig tele volt élettel, kreativitással és családi programokkal. A tragédia különösen megrázó, mert a család szerint a betegség figyelmeztetés nélkül érkezett. Az adománygyűjtés szervezői úgy fogalmaztak, hogy Michelle hirtelen megbetegedése teljesen felkészületlenül érte a családot.

A befolyt összeget elsősorban a két gyermek oktatására és mindennapi szükségleteire fordítják. A közösség június elején közös megemlékezést tartott az iskolában, míg Michelle Eynon életének ünneplésére a tervek szerint július 24-én kerül sor a Tallmadge High Schoolban, írja People.