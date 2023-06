"Vége az évnek, pont ez a lényeg, az iskola udvara üresen áll"- énekli a Napolaon Boulevard hőskori iskolazáró dalában Vincze Lilla, akinek el is hisszük, hogy éppen ez a lényeg, hiszen az iskola végét a szülőkön túl már csak a diákok várják jobban. Nem úgy a bizonyítványosztást. Hiszen akkor mindenre fény derül, jóra, rosszra egyaránt. Van, amelyiket érdemes az ablakba kitenni, van olyan amit éppenséggel nem annyira. Az általunk megkérdezett sztárok szinte egytől egyig arról számoltak be, hogy kisdedeik jelesül vizsgáztak az évvégi jegyeikkel.

"Nálunk nem a jegy a lényeg"

Czutor Zolinak hat gyermekes apukaként volt ideje és módja megtapasztalni az iskolai év végéket. Családi nyaraláson értük el a zenészt, akitől azt kérdeztük, mennyire fontos számára, hogy hozzá hasonlóan a gyerekek is jól tanuljanak, esetleg diplomás felnőtté váljanak?

– A fiúk átlagosan jól teljesítettek az év végén, Simi fiam aki 11 éves, többnyire ötösökkel zárt, persze egy két négyes is becsúszott, és ez így is van jól. Miksa pedig még csak elsős volt, nála szóbeli értékelésben olvashattuk, hogy még eléggé kedve szerint tanul, vagy nem tanul az iskolában...

Nem kőbe vésett az, hogy a gyerekek kitűnőek legyenek, noha én képzeld az voltam. Sosem tanultam, inkább a kíváncsiság hajtott.

Mindennek utána néztem. Imádtam a természettudományokat, a tanáraim fertőztek meg ezzel, ezért is lettem biológia-kémia szakos tanár – mondta Zoli, akinek van olyan gyereke, aki ebben ráütött, de mindenki jó valamiben.

Énekelve vizsgázott a háromgyerekes anyuka

A Sztárban sztár leszek! korábbi döntőse, Sebestyén Kátja saját bevallása szerint nem volt olyan jó tanuló, azonban nem így Lilla lánya, akinek szintén nem kell magyarázni a bizonyítványát, hiszen dicsérettel jeles lett.

– Nagyon büszke vagyok az én Lillusomra, aki még csak harmadikos, és kitűnő, mi több, osztályelső! – kezdte lelkesen az énekesnő, aki a saját négy diplomáját minden esetben zenével fűszerezte.

– Mindig is hiperaktív voltam, de amikor az államvizsgára nem csupán szóban, hanem zenével is készültem, ettől leesett az álluk!

Az érettségin is énekeltem, sőt, megkérdeztem, hogy nem lehet inkább énekelve vizsgázni?

Persze nevettek mind! – újságolta jókedvűen a híresség.

"Nem csinálok ügyet belőle"

– Épp ma volt a lányok évzárója, de családi program miatt nem tudtam elmenni – kezdett bele nevetve Laky Zsuzsi. – Szép lett a bizonyítványuk. Most nem kitűnő, de volt már arra is példa korábban.

Luca és Lujzi négyes, ötös tanulók, de nem csinálok ügyet belőle, ha véletlenül becsúszik egy hármas.

Eleget stresszelik őket az iskolában, nem akarok otthon is nyomást helyezni rájuk. Persze tanulunk együtt, vannak elvárások, de sokkal fontosabb a jegyeknél, hogy jól érezzék magukat az iskolában és otthon is. Ráadásul sportolnak, különórákra járnak. Annak idején én is inkább négyes tanuló voltam, mert a sport tette ki az életem egy részét – idézte fel a csinos anyuka.

Nem büntet a rossz jegyért, inkább motivál Kozma Orsi

Anna és Sára, Kozma Orsi ikerlányai egy kéttannyelvű iskolában tanulnak. Az énekesnő nagyon büszke rájuk, mert a lányok szépen megállják a helyüket.

– Nehéz iskolába járnak, hiszen több tantárgyat németül is tanulnak a lányok, de jól megy nekik, ami a bizonyítványukon is látszik: mindketten többnyire ötösök, egy két négyessel. Ugyanakkor én meg is követelem azért a jobb jegyeket, mert nem szeretem ha lustaságból nem készülnek a sulira. Most persze már, hogy vége a sulinak, nagyon örülnek, el is mentek gyorsan táborba – mesélte nevetve az énekesnő, aki szeretné a lányoknak is megtanítani: a tanulás szeretetét.

– Tudom, hogy mire képesek, ezért nem örülök a rosszabb jegyeknek.

Semmi terror, de van egy minimális elvárás velük szemben

– tette hozzá Orsi, aki azt is elmesélte, hogy a család tudatosan úgy döntött, hogy a lányok ne járjanak egy osztályba, hogy ne rivalizáljanak. Orsi egyébként nagyon elfoglalt, rengeteg nyári fellépésén túl, készül az november 17-i, Akvárium béli lemezbemutatójára, melyre még Geszti Pétert, Varga Viktort is vendégül hívta.