Megszólalt a kardiológus a szívelégtelenségről: ezeket a tüneteket nem szabad figyelmen kívül hagyni

A szívproblémák nem csak az időseket érintik. Ezt a 32 éves Alex Balmes saját maga is megtapasztalta, amikor figyelmen kívül hagyott több olyan tünetet, amelyek végül súlyos szívelégtelenséghez vezettek.

Ezek voltak a szívelégtelenséggel küzdő férfi tünetei

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Mik voltak a szívelégtelenség tünetei?

Balmes kezdetben olyan panaszokat tapasztalt, mint az idegesség és a szabálytalan szívverés, ezeket azonban a szorongásnak gondolta, ezért nem fordult orvoshoz. Csak akkor került kórházba, amikor fáradtság, légszomj, súlygyarapodás és puffadás féle tünetek is jelentkeztek.

Az orvosok végül egy bal kamrai segédeszközt (LVAD) ültettek be nála. Ez egy elemmel működő pumpa, amelyet műtéti úton helyeznek a mellkasba, és segíti a szív munkáját azáltal, hogy támogatja a vér keringését a szervezetben. A megoldás azonban csak átmeneti, amíg a beteg szívátültetésre vár.

Miután a beteget szívelégtelenség miatt kórházba szállítják, a halálozás és az ismételt kórházi kezelés kockázata jelentősen megnő

- nyilatkozta Dr. John Jefferies kardiológus.

A szakember hozzátette: további figyelmeztető jel lehet a légszomj, valamint az úgynevezett bendopnoe, vagyis a lehajláskor jelentkező légszomj. Ezek a tünetek más betegségek esetén is előfordulhatnak, ráadásul életkor és nem szerint is eltérően jelentkezhetnek, ami megnehezíti a felismerést.

A szívelégtelenség kialakulásának kockázatát számos tényező növelheti, köztük az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a vesebetegség, a rendszeres alkoholfogyasztás, valamint a családi kórtörténet.

A cél az, hogy a meglévő szívizomfunkciót megőrizzük az állapot stabilizálásával, megfelelő gyógyszeres kezeléssel, szükség esetén egyéb beavatkozásokkal és életmódbeli változtatásokkal

- magyarázta a szakember.

Balmes jelenleg szívátültetésre vár, de addig is újra tud játszani a lányával, ugyanakkor tisztában van azzal, hogy betegsége örökre megváltoztatta az életét - írja a New York Post.