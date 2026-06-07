Csoda, hogy él: elárasztották jókívánságokkal a 19 éves, SMA-s Zsoltit

Valóságos szeretetcunamit kapott születésnapján a tiszatenyői Zsoltika. A fiú történetét évek óta követik és szívükbe zárták az emberek, ezért amikor betöltötte 19. életévét, egymás után érkeztek a megható jókívánságok. Amikor megszületett, senki sem gondolta volna, hogy egyszer a 19. születésnapját ünnepelheti. A gerinc eredetű izomsorvadással, SMA-val küzdő Zsoltikának az orvosok mindössze egyetlen évet jósoltak. Ehhez képest ma már fiatal felnőtt, akinek a története rengeteg embernek ad erőt és hitet.

Az SMA-val küzdő fiú 19 éves lett / Fotó: beküldött

Záporoznak a születésnapi jókívánságok az SMA-val küzdő fiúnak

A Bors korábban beszámolt arról, hogyan telt az SMA-s fiú születésnapja. A cikk után rengeteg születésnapi köszöntést és jókívánságot küldtek olvasóink. Íme néhány:

„Nagyon boldog születésnapot kívánok!”

„Isten éltesse őt sokáig!”

„Minden jót kívánok neki még nagyon sokáig!”

„Adja Isten, hogy még sokáig köztünk lehessen és adjon sok örömöt a családjának.”

„Boldog születésnapot!”



„Minden perc előttünk van”

A családot mélyen meghatotta a rengeteg szeretet, hálásak a sok jókívánságért. Zsoltika állapota rendkívül súlyos, nem tud járni, beszélni és nyelni sem, légzését gépek segítik. Tudata teljesen ép, pislogással válaszol az eldöntendő kérdésekre és hangokkal is képes kommunikálni. A szülők és gyermekük között lévő kötelék olyan erős, hogy sokszor szavak nélkül is megértik egymást.

Egyben öröm és megdöbbentő, hogy milyen gyorsan repül az idő, hiszen még most volt kicsi. Minden perc előttünk van, minden harc, amit kicsiként vívott, vívtunk; amikor közölték, hogy beteg, amikor csak egy évet jósoltak neki az orvosok… De nem adta fel és harcol. Mintha csak ma lett volna

- emlékezett vissza a Borsnak az SMA-val küzdő kisfiú édesanyja, Török Mária.

A család nagyon örül, hogy Zsolti velük lehet és még nagyon sok születésnapot szeretnének együtt megélni. Minél több helyet szeretnének megmutatni Zsoltikának, hogy ne a négy fal legyen a börtöne. A fiú imád kirándulni, az utazások nagy előkészületeket igényelnek, de a szülők így is belevágnak, mert tudják, hogy a fiuk ilyenkor érzi igazán, hogy él.