„Tehetetlenek voltunk” – Az SMA-s Zsoltikával orvoshoz rohantak a kétségbeesett szülei

Az SMA-val küzdő Zsoltikánál visszatérő probléma volt a fogfájás, pár napja megint folyamatosan vérzett a foga, orvoshoz kellett vinni. A 18 éves fiú születése óta nem képes mozogni és beszélni, csupán pislogással és hangokkal képes kommunikálni. Speciális kerekesszékre és lélegeztetőgépre van szüksége, valamint nyálszívóra, mert a nyelőizmai sem működnek, ami miatt sosem táplálkozott a száján keresztül. A szülei gyomorszonda segítségével etetik.

Az SMA-val küzdő Zsoltika fogproblémájára végre megoldást találtak / Fotó: beküldött

Vérezni kezdett az SMA-val küzdő Zsoltika szája

A szülők nagyon megijedtek, mert ismét vérezni kezdett Zsoltika szája, eddig senki sem tudta megállapítani, hogy mitől lehet. Végül sikerült egy speciális rendelőt találniuk, ahol fogadták a fiút.

Hirtelen tehetetlenek voltunk, végül apa addig keresgélt a neten, míg rátalált a budapesti klinikára, ahol kifejezetten 18 év feletti igazi hősöket kezelnek

– kezdte Zsoltika anyukája, Török Mária.

- Este 22 órakor írtam e-mailt nekik a problémánkkal, másnap reggel, kicsivel 8 után már csörgött is a telefonom. Végtelenül kedves doktornéni hívott és megbeszéltünk mindent – tette hozzá. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszatenyőn élő család korán reggel indult Budapestre, de a nagy hóesés és balesetek miatt a másfél órás út 3 órásra sikeredett, de szerencsére megvárták őket.

Zsoltika az anyukájával / Fotó: beküldött

Zsoltika megszabadult a fogkőtől

Sosem vett ételt a szájába, mégis fogkövek alakultak ki nála, de egy beavatkozás során sikerült mindet eltávolítani Zsoltika fogairól.

Kapott infúziós fájdalomcsillapítót és mindenre fel voltak készülve, még az altatásra is, mert ha szükséges, akkor altatnak. Zsoltikával körülbelül 40 percet voltunk bent és ezalatt az összes fogáról leszedték a fogkövet, mert kiderült, hogy az a bibi. Zsoltika hihetetlen türelemmel tűrte, hogy a doktornéni végezze a munkáját. Mi pedig végig ott lehettünk vele

– emlékezett vissza az anyuka, aki nagyon megkönnyebbült, hogy megoldódott a régóta húzódó probléma. Zsoltika a hazafelé vezető utat végigaludta.