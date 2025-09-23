Gépek tartják életben, mégis a Balatonon vitorlázhatott SMA-s Zsoltika

Újabb élményben lehetett része a gerinceredetű izomsorvadással, SMA-val küzdő Zsoltikának. A 18 éves fiú nem tud járni és beszélni, de a tudata ép, pislogással képes kommunikálni. Imád utazni, azonban rengeteg odafigyeléssel jár, hogy biztonságban hagyhassa el az otthonát. A szülők mindent megtesznek a fiukért.

Az SMA-val küzdő Zsoltika a Balatonon vitorlázott. Fotó: beküldött



A Balatonon vitorlázott SMA-s Zsoltika

A család három éve ismerkedett meg a balatoni vitorlás tulajdonosával; Facebookon kereste fel őket, hogy szívesen elvinné vitorlázni Zsoltikát, a családjával.

Nagyon jó barátság alakult ki köztünk és rendszeresen hívnak minket vitorlázni. Zsoltika imádja, nagyon élvezi. Csodálatos élmény neki és nekünk is

- mondta a Borsnak Zsoltika anyukája, Török Mária.

Gépek tartják életben

Zsoltikával nem egyszerű utazni, speciális kerekesszékre van szüksége, valamint rengeteg segédeszközre, melyeken az élete múlik. A Tiszatenyőn élő család mindig mindent gondosan bepakol, hiszen semmi fontos nem maradhat otthon.

A lélegeztetőgép nagyon fontos, mert Zsoltika nem tud nélküle élni, viszünk hozzá plusz két darab külső akkumulátort, ami összesen 6 órát bír, plusz ugye a gép belső akkumulátora, ami három órát bír. Az autóban van áramátalakító, így az utazás során áram alatt van a gép. Az etetéshez tápszer, fecskendő, inzulin. Váladékszívóra is szüksége van, abból kettőt viszünk, ha az egyik lemerülne, mert az is létfontosságú. Még egyéb apróságok is kellenek, mint a véroxigénszint mérő, pelenka, popsitörlő, textilpelus és mindig van nálunk fájdalom és lázcsillapító. Sose tudni, hogy mi kell a hosszú útra

– sorolta az anyuka, majd mosolyogva hozzátette: „Azt szoktuk mondani, hogy mi még meg sem érkezük valahova, de már szét vagyunk pakolva, mert annyi a cucc.”

Zsoltika a szüleivel / Fotó: beküldött

„Ezek a pillanatok, amik mindig a mieink lesznek”

A család minél többet szeretne megmutatni a világból Zsoltikának, hiába macerás vele utazni. Mindent megtesznek a gyermekükért, aki imád kirándulni. Rácáfoltak az orvosokra is, akik csak egy évet jósoltak neki, de idén nagykorú lett.

Vitorlázás után sétáltunk Tihanyban, késő estére értünk haza. Ezek a pillanatok, amik mindig a mieink lesznek

- mondta az anyuka.