Különleges ajándékot kapott halloween alkalmából SMA-s Zsoltika

Halloween alkalmbából különleges ajándékkal lepték meg az SMA-val küzdő Zsoltikát. A szülők látták rajta, hogy örült a meglepetésnek, amit a nővérétől kapott.

A család minden halloweenkor beöltözik Fotó: beküldött

Zsoltika imádja a halloweent

Zsoltikát meglepte a nővére és annak férje egy kézzel festett halloween tökkel, amit a kiskunfélegyházi vásárból hoztak neki. Már alig várja, hogy az idei ünnepen is beöltöztessék halloween alkalmából.

Minden évben megrendezik a faluban a „Csokit, vagy csalunk!” rendezvény, amin mi mindig részt veszünk. Körülbelül 50 gyerek öltözik be a faluból, kisebbek és nagyobbak egyaránt és járjuk az utcákat. Vannak házak, ahol csokival és édességekkel várják őket

– mondta az anyuka.

Zsoltikát speciális tápszerrel etetik, nem ehet édességet, mert cukorbeteg, de ettől függetlenül nagyon élvezi a gyűjtögetést.

Zsoltika egy kézzel festett tököt kapott a nővérétől Fotó: Beküldött

Zsoltikának mindössze egy évet jósoltak az orvosok

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Tiszatenyőn élő család nem szeretné, hogy a négy fal legyen a börtöne az SMA-val küzdő fiuknak. Zsoltika lélegeztetőgépre van kötve, valamint nyálszívóra és egyéb eszközökre is szüksége van, ezért rengeteg odafigyeléssel jár, hogy biztonságban elhagyhassa az otthonát. Születése óta csak pislogni képes, nem tud beszélni és járni, de még ülni sem. Születése után mindössze 1 évet jósoltak neki az orvosok, de már 18 éves. A nap 24 órájában ellátásra van szüksége, szerencsére a szüleire mindig számíthat, az édesanyja állandóan vele van.

Zsoltika az izomsorvadás miatt ép tudattal él egy mozgásképtelen testben, ezért fontos, hogy sok inger érje. A szülei minél több helyre szeretnék elvinni, hogy világot láthasson. Többször hajókázott már, például a Balatonon is.

Nekünk az a lényeg, hogy együtt legyünk, minőségi időt töltsünk együtt, minél többet, mert az emlékeinket senki nem veszi el. Legfontosabb számukra az élményszerzés

– mondta Zsoltika édesanyja, Török Mária.