Igen komoly felháborodást váltott ki egy fiatal, a közösségi médiában igencsak aktív nő, amikor bemutatta, miként gyantázza a hároméves kislánya szemöldökét. Sokan azonnal nekiestek, mondván: rossz anya.
Leah és Leonard négy gyermeket nevel. Aligha meglepő, hogy néha igen kaotikus az életük, mint minden nagycsaládosnak: azonban nem emiatt kapják a támadásokat, hanem Leah szépségápolási módszerei miatt.
Azt mondják, rossz anya vagyok, mert gyantázom a hároméves kislányom szemöldökét. Nem hinném, hogy bármi rosszat is tennék
– jelentette ki a 31 éves édesanya, aki elárulta: őt már általános iskolában is zaklatták a kortársai amiatt, hogy jóval szőrösebb volt még a fiúknál is. Kétségtelenül mély nyomot hagytak benne azok az évek. Leah egyszerűen nem szeretné, ha a kislánya ugyanezt átélné.
Leah a Truly kamerái előtt elárulta: emlékszik, hogy a felnőttek már óvodás korában is megjegyzéseket tettek arra, milyen vastag a szemöldöke. Arról is beszélt: noha a szülei 15 éves koráig nem engedték neki, ő mégis megtalálta a módját, hogy szőrtelenítsen. Volt, hogy a karjáról a gáztűzhely lángjával perzselte le a szőrt.
“A lányom szemöldökének gyantázása évek traumájától menti meg őt” – jelentette ki magabiztosan, ellent mondva azoknak a kritikusoknak, akik szerint nem hogy hároméves, de még 11 éves kislánya esetében is korai egy ilyen beavatkozás.
“Bliss kétéves volt, amikor először gyantáztam” – árulta el, hozzátéve: mára mindez teljesen természetessé vált a kislányai számára. Amikor azonban minderről egy mára virálissá vált videó keretén belül beszámolt a TikTokon, rengeteg támadást kapott. Volt, aki a kislánya első zaklatójának nevezte, míg más azzal vádolta meg, hogy a saját külsejét érintő bizonytalanságát a kislányára vetíti ki. Ami azonban a legextrémebb: még halálos fenyegetéseket is kapott a történtek után, miután rossz anyának bélyegezték…
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.