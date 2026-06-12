Igen komoly felháborodást váltott ki egy fiatal, a közösségi médiában igencsak aktív nő, amikor bemutatta, miként gyantázza a hároméves kislánya szemöldökét. Sokan azonnal nekiestek, mondván: rossz anya.

Leah úgy érzi, nem rossz anya, amiért gyantázza hároméves kislánya szemöldökét - épp ellenkezőleg!

Fotó: YouTube

Leah és Leonard négy gyermeket nevel. Aligha meglepő, hogy néha igen kaotikus az életük, mint minden nagycsaládosnak: azonban nem emiatt kapják a támadásokat, hanem Leah szépségápolási módszerei miatt.

Azt mondják, rossz anya vagyok, mert gyantázom a hároméves kislányom szemöldökét. Nem hinném, hogy bármi rosszat is tennék

– jelentette ki a 31 éves édesanya, aki elárulta: őt már általános iskolában is zaklatták a kortársai amiatt, hogy jóval szőrösebb volt még a fiúknál is. Kétségtelenül mély nyomot hagytak benne azok az évek. Leah egyszerűen nem szeretné, ha a kislánya ugyanezt átélné.

Rossz anya vagy csak óvja a kislányát?

Leah a Truly kamerái előtt elárulta: emlékszik, hogy a felnőttek már óvodás korában is megjegyzéseket tettek arra, milyen vastag a szemöldöke. Arról is beszélt: noha a szülei 15 éves koráig nem engedték neki, ő mégis megtalálta a módját, hogy szőrtelenítsen. Volt, hogy a karjáról a gáztűzhely lángjával perzselte le a szőrt.

“A lányom szemöldökének gyantázása évek traumájától menti meg őt” – jelentette ki magabiztosan, ellent mondva azoknak a kritikusoknak, akik szerint nem hogy hároméves, de még 11 éves kislánya esetében is korai egy ilyen beavatkozás.

“Bliss kétéves volt, amikor először gyantáztam” – árulta el, hozzátéve: mára mindez teljesen természetessé vált a kislányai számára. Amikor azonban minderről egy mára virálissá vált videó keretén belül beszámolt a TikTokon, rengeteg támadást kapott. Volt, aki a kislánya első zaklatójának nevezte, míg más azzal vádolta meg, hogy a saját külsejét érintő bizonytalanságát a kislányára vetíti ki. Ami azonban a legextrémebb: még halálos fenyegetéseket is kapott a történtek után, miután rossz anyának bélyegezték…