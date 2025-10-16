„A trollok rossz anyának hívnak, mert imádom az éjszakai bulikat és az ivást – őrület, hogy egyesek mennyire ragaszkodnak a gyerekeikhez”

Rossz anyaként bélyegzik sokan az interneten azt az egyedülálló édesanyát, aki ki mondta véleményét a gyermeknevelésről: szerinte nem egészséges, ha megszállottan ragaszkodnak sokan a gyerekükhöz.
Egy anya, Lucy Alexandra, hatalmas vitát váltott ki a közösségi médiában azzal, hogy őszintén beszélt arról: imádja a gyerekmentes, bulizós estéket. A nyugat-yorkshire-i egyedülálló anya elmondta, hogy bár imádja a fiát, néha szüksége van egy kis szünetre tőle. A közösségi oldalán közzétett videóban keményen visszaszólt azoknak az anyáknak, akik nem bírnak akár egyetlen estére sem elszakadni a gyerekeiktől - olvasható a The Sun cikkében.
Ez az, amiért annyi minden rosszul működik manapság – az emberek megszállottan rajonganak a gyerekeikért, teljesen rájuk vannak kattanva, és ez túlzás
– mondta Lucy.
Szerinte fontos, hogy a gyerek szabadon lehessen a szüleitől legalább egy estére, mert ez „nagyon jót tesz nekik”. Elismerte, hogy mindenkinek más a véleménye, de ő áldottnak érzi magát, amikor lehetősége van kicsit kikapcsolni. „Alig várom, hogy ne kelljen altatni, hogy akkor keljek, amikor akarok, és végre azt nézzem a tévében, amit én szeretnék” – mondta nevetve. Lucy hozzátette, hogy ilyenkor nem gondol arra, hogy haza kellene sietnie a fiához, sőt, azt is kijelentette:
Aki vigyáz rá, nyugodtan megtarthatja másnapra is, én meg azt csinálok, amit akarok vasárnap.
Az édesanya kritikáira reagálva így folytatta: „Hívjatok rossz anyának, aminek akartok – a fiam az életem, imádom őt, de igen, néha szükségem van pihenésre.” Lucy szerint teljesen őrült és egészségtelen dolog ennyire ráfixálódni a gyerekekre. Egy McDonald’s-burgert majszolva még hozzátette: „Tudom, hogy a TikTok-anyukák lehordanak majd a kommentekben, de egyedül nevelem a gyerekem. Igenis, néha ki akarok menni a hétvégén és jól érezni magam – vagyis kiengedni a gőzt és inni pár italt.”
A videó két nap alatt több mint 36 000 megtekintést ért el, és komoly vitát robbantott ki. Sokan egyetértettek vele: „Szükség van a pihenésre”, „Mindenkinek kell egy kis kikapcsolódás.” Mások viszont élesen ellenezték: „Mi a baj azzal, ha valaki imádja a gyerekét és vele akar lenni?” – írta egy kommentelő. Egy másik hozzátette: „Képzeld el, évekig próbálkozol, hogy babád legyen, és amikor végre sikerül, mégsem lehetsz ‘megszállott’?!” Volt, aki így zárta gondolatait: „Megszállottan imádom a gyerekem, és nem érdekel, mert ezt az életet én választottam.”
