"46 éves vagyok és a 14. gyerekem várom, a férjem végre elkötteti magát"

Egy boltban részmunkaidősként dolgozó Natalie Jackson új fejezetet nyitott az életében. 2006 óta először helyezkedett el és végre reménykedett, hogy két évtizednyi pelenkázás után már túl van rajta, nincs több szennyes pelenka. De 13 gyermek anyukájaként, amikor kissé szédült, megérezte, hogy nem valami vírusról van szó. A 46 éves Natalie vonakodva, de megvette a terhességi tesztet: „A kád szélén ültem, és vártam az eredményt. Mély levegőt vettem, megfordítottam, és a „terhes” szó jelent meg. Leültem a padlóra és sírtam.”
A tesztet pilóta férje, Oliver éjjeliszekrényén hagyta, aki nagyon izgatott lett, hogy újabb gyermekük lesz. Szerencsére a gyerekek, akárcsak a szüleik, izgatottan várják, hogy júniusban találkozzanak a 14. számú Jacksonnal. A 47 éves Oliver és Jackie 13 gyermeke közül hét nem él velük minden nap – a 19 éves Elliott egyetemre jár, valamint a 18 éves Casper, a 17 éves Rhett, a 15 éves Seren, a 14 éves Taliesin, a 12 éves Felix és a 11 éves Milo –, akik katonai bentlakásos iskolába járnak. A többi gyerek – a 9 éves Jonah, a 8 éves Delia, a 7 éves Kit, az 5 éves Quinn, a 4 éves Kiefer és a 3 éves Indy – velük él Lincolnshire-ben.
Az, hogy egyáltalán gyerekük lett, maga a csoda. Olivérnél ugyanis még a gyermekvállalás előtt 3. stádiumú hererákot diagnosztizáltak, amely átterjedt a gyomrára és a tüdejére is. Eltávolították az egyik heréjét, és a párt figyelmeztették, hogy soha nem fognak természetes úton teherbe esni. A kemoterápia előtt lefagyasztottak spermát. A kezelés 2004 októberében fejeződött be, a következő áprilisban végzett tesztek pedig megerősítették, hogy csekély az esélyük a fogamzásra.
A sors azonban másképp akarta. Meglepő módon, amikor Natalie természetes úton teherbe esett, már el kellett volna kezdeniük a lombikbébi programot. Ezt mondja: „Megdöbbentem.” 26 éves volt, amikor megszületett az első fiuk, és azóta folyamatosan születtek a gyerekek. Natalie azt mondja: „Hihetetlenül szerencsésnek éreztük magunkat. Soha nem használtunk fogamzásgátlást, mert nem akartunk.”
Végül, 2018 szeptemberében, 10 gyermek után, Oliver vazektómián esett át. De két évvel később Natalie ismét teherbe esett Quinn-nel! Azt mondja: „Egyszerűen nem tudtuk elhinni. Az emberek kérdezgették Olivert: »Honnan tudod, hogy a tiéd?«” Kiderült, hogy a vazektómia visszafordult, összeforrt újra a vezeték – amiről egy orvos azt mondta nekik, hogy példa nélküli. Quinn után jött Kiefer és Indy.
Natalie ezt mondja: „Megbántuk, hogy elvégezték a beavatkozást, így amikor visszafordult, úgy éreztük, mintha ennek így kellett volna történnie.” De a pár azt szeretné, ha a 14. számú Jackson lenne az utolsó, Olivert pedig beíratták egy újabb „nyisszantásra”. Natalie azt mondja: „Ez tényleg az utolsó babánk lesz.”
Natalie elmesélte, a sok gyerek miatt sokan megszólják és elítélik őket. „Kint voltam a gyerekekkel, amikor egy nő megkérdezte, hogy mind az enyémek-e. Amikor igent mondtam, undorodva nézett rám, és elment. Azt is megkérdezik tőlünk, hogy »Nincs tévétek?«, Olivert pedig megkérdezik, hogy hány nőtől vannak a gyerekek. De az emberek a közösségi médiában láthatják, hogy egy boldog és szorgalmas család vagyunk, akik egyszerűen boldogulnak."
Többször használatos pelenkákat használnak, használt ruhákat vesznek és a gyerekek egymástól is örökölnek. Játékokat is kéz alól szoktak beszerezni. A gyerekek 9 éves koruktól kezdve maguk ágyaznak be. Szolgálati lakásban laknak, amely 7 hálószobás. Serennek van egyedül külön szobája, mivel 15 éves lány. A többiek osztoznak a szobákon.
