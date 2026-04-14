"46 éves vagyok és a 14. gyerekem várom, a férjem végre elkötteti magát"

Egy boltban részmunkaidősként dolgozó Natalie Jackson új fejezetet nyitott az életében. 2006 óta először helyezkedett el és végre reménykedett, hogy két évtizednyi pelenkázás után már túl van rajta, nincs több szennyes pelenka. De 13 gyermek anyukájaként, amikor kissé szédült, megérezte, hogy nem valami vírusról van szó. A 46 éves Natalie vonakodva, de megvette a terhességi tesztet: „A kád szélén ültem, és vártam az eredményt. Mély levegőt vettem, megfordítottam, és a „terhes” szó jelent meg. Leültem a padlóra és sírtam.”

14 gyerekes család

A tesztet pilóta férje, Oliver éjjeliszekrényén hagyta, aki nagyon izgatott lett, hogy újabb gyermekük lesz. Szerencsére a gyerekek, akárcsak a szüleik, izgatottan várják, hogy júniusban találkozzanak a 14. számú Jacksonnal. A 47 éves Oliver és Jackie 13 gyermeke közül hét nem él velük minden nap – a 19 éves Elliott egyetemre jár, valamint a 18 éves Casper, a 17 éves Rhett, a 15 éves Seren, a 14 éves Taliesin, a 12 éves Felix és a 11 éves Milo –, akik katonai bentlakásos iskolába járnak. A többi gyerek – a 9 éves Jonah, a 8 éves Delia, a 7 éves Kit, az 5 éves Quinn, a 4 éves Kiefer és a 3 éves Indy – velük él Lincolnshire-ben.

Az, hogy egyáltalán gyerekük lett, maga a csoda. Olivérnél ugyanis még a gyermekvállalás előtt 3. stádiumú hererákot diagnosztizáltak, amely átterjedt a gyomrára és a tüdejére is. Eltávolították az egyik heréjét, és a párt figyelmeztették, hogy soha nem fognak természetes úton teherbe esni. A kemoterápia előtt lefagyasztottak spermát. A kezelés 2004 októberében fejeződött be, a következő áprilisban végzett tesztek pedig megerősítették, hogy csekély az esélyük a fogamzásra.

A sors azonban másképp akarta. Meglepő módon, amikor Natalie természetes úton teherbe esett, már el kellett volna kezdeniük a lombikbébi programot. Ezt mondja: „Megdöbbentem.” 26 éves volt, amikor megszületett az első fiuk, és azóta folyamatosan születtek a gyerekek. Natalie azt mondja: „Hihetetlenül szerencsésnek éreztük magunkat. Soha nem használtunk fogamzásgátlást, mert nem akartunk.”