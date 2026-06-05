„Egy ritka betegség miatt minden nyelésnél megáll a szívem”

Sarah Hall, egy 50 éves brit édesanya éveken át küzdött egy rendkívül ritka betegséggel, ami miatt a szíve veszélyesen lelassult vagy akár átmenetileg le is állhatott minden alkalommal, amikor nyelt.

Ritka betegséggel élt az édesanya: a szíve bármikor leállhatott

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Ritka betegség tette pokollá az édesanya életét: egyetlen nyelés is végzetes lehetett

A kétgyermekes nő először 39 éves korában tapasztalt ájulásokat és hányást. Évekkel később már rendszeresen szédült étkezések közben, majd a tünetek fokozatosan egyre súlyosabbá váltak. Negyvenes évei végére gyakran elveszítette az eszméletét, és egyre jobban félt attól, hogy nyilvános helyen történik vele rosszullét. Sarah kezdetben azt hitte, hogy a panaszokat a perimenopauza, az alacsony vércukorszint vagy a kiszáradás okozza.

A helyzet azonban annyira súlyossá vált, hogy családi étkezések során is rendszeresen rosszul lett. Egy alkalommal gyermekei előtt ájult el, ami arra ösztönözte, hogy kivizsgáltassa magát. A szakorvosi vizsgálatok során szívmonitorral figyelték meg az állapotát. Az eredmények szerint a szíve 24 óra alatt 12 alkalommal állt le átmenetileg. Az orvosok végül cardioinhibitoros nyelési szinkópét diagnosztizáltak nála. Ez egy rendkívül ritka állapot, amiből világszerte kevesebb mint 150 esetet dokumentáltak.

Egy ritka betegségben szenvedek, minden nyelésnél megáll a szívem

– összegezte a különleges kórképet az asszony.

A betegség során a nyelés túlzott reakciót vált ki a bolygóidegből, ami a szívverés jelentős lassulásához vagy átmeneti leállásához vezethet. Sarah esetében a szívműködés akár egy percig is szünetelhetett. Miután a hagyományos kezelések nem hoztak eredményt, részt vehetett egy klinikai vizsgálatban. Ennek keretében cardioneurális abláción esett át, ami során az orvosok katéterek segítségével feltérképezték a problémát okozó idegpályákat, majd hőkezeléssel megszüntették azokat.

A beavatkozást 2024-ben végezték el. Sarah azóta egyetlen alkalommal sem ájult el. Elmondása szerint újra vezethet, dolgozhat és étterembe járhat anélkül, hogy attól kellene tartania, mikor következik be a következő rosszullét. Sarah úgy érzi, a kezelésnek köszönhetően teljesen visszakapta korábbi életét – számolt be a nem mindennapi betegség történetéről a Mirror.