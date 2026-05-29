A halál akár egyetlen óra alatt is bekövetkezhet: ezt tedd a szakértők szerint, ha gyereket látsz a forró autóban

Nemrég sokkoló eset történt a szlovákiai Túrócszentmártonban: egy 10 hónapos kisbabát hagytak egy lezárt autóban, miközben odakint közel 30 fokos hőség tombolt. A járókelők azonnal értesítették a hatóságokat, és a helyszínen maradtak a gyermek mellett, amíg megérkeztek a rendőrök. Az egyenruhások nem haboztak: teleszkópos bottal törték be az autó ablakát, majd kimentették a kisgyermeket. A hőguta tünetei hamar életveszélyessé válhatnak, de a gyors beavatkozással sikerült életet menteni. Mutatjuk, mit kell tenned, hogy te is segíthess, ha hasonlót tapasztalsz!
A legfontosabb, hogy gyermeket, illetve bármilyen élő állatot semmilyen körülmények között sem szabad egyedül hagyni az autóban, még pár percre sem!
A hőségben, nyílt napon ugyanis néhány perc is elegendő ahhoz, hogy a zárt utastér akár 50 fok fölé is felmelegedjen. Ebben az esetben szinte mindegy, hogy az autó ablaka teljesen zárva van, vagy résnyire leengedtük, az utastér akár fél óra alatt is extrém módon felmelegedhet, és a belső hőmérséklet a vizsgálatok szerint is mindössze 3 fokkal alacsonyabb, mint felhúzott ablakok mellett. Nyilvánvalóan 50 fok felett ez semmivel sem jelent kisebb veszélyt. Az átforrósodás tehát enyhe levegő-átáramlás mellett is végbemegy, aminek egyenes, akár halálos következménye lehet a hőguta – tájékoztatta lapunkat az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.
Már 10 perc is elegendő ahhoz, hogy egy autó belső hőmérséklete veszélyesen – akár 20 fokkal is – megemelkedjen. A kinti 30 fok körüli időjárásban az utastér akár 55-78 fokra is felmelegedhet.
Az életveszélyhez nem kell extrém hőhullám sem. Enyhébb időben vagy árnyékban parkolva is túlforrósodhat a jármű!
„A csecsemők és kisgyermekek hőháztartása nem olyan stabil, mint egy egészséges felnőtt emberé. Sokkal kiszolgáltatottabbak a külső hőmérsékletnek, könnyebben túlmelegszenek, de akár gyorsabban ki is hűlhetnek” – magyarázza dr. Mangó Gabriella, de hangsúlyozta:
A veszély nem csupán a gyerekeket érinti!
„Ez ugyanúgy igaz az idős és beteg emberekre is. Tőlünk függ egy idősebb, egy nehezen mozgatható beteg, de a kisállatok biztonsága is!” – figyelmeztet a doktornő.
Ahogyan azt a szakember is hangsúlyozta, a kisgyermekek hőszabályozása nem olyan hatékony, mint a miénk: szervezetük három-ötször gyorsabban melegszik túl, mint a felnőtteké. De az idősek és az állatok hőháztartása is érzékenyebb, így számukra is hamar életveszélyes körülményt jelenthet egy lezárt, felforrósodott kocsi utastere.
„Amikor a szervezet túlmelegszik, az agyi nyomás fokozódik, aminek súlyos következményei lehetnek. Hallucináció, zavartság vagy akár eszméletvesztés is bekövetkezhet” – magyarázza dr. Mangó Gabriella.
Amikor egy gyermek belső testhőmérséklete eléri a 40 fokot, a fő szervek elkezdenek leállni, 42 fok felett pedig a hőguta tünetei halálosak is lehetnek.
Nemcsak az autóban lehet életveszélyes a hőség!
„Hőguta akár egy zárt, átmelegedett lakásban is bekövetkezhet” – figyelmeztet dr. Mangó Gabriella. Az orvos szerint a hőségben fontos, hogy otthon is hűtsük a környezetünket és a szervezetünket. Ezt megtehetjük helyileg vizes borogatással vagy egy ventilátor segítségével.
A hatóságok szerint minden másodperc számít. A kánikulában pár perc alatt is hőgutát kaphat egy gyermek, ami szélsőséges esetben visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet.
Amennyiben állampolgárként hőség idején autóban hagyott gyermeket vagy állatot látunk, hívjuk a 112-es segélyhívó számot, ezzel együtt próbáljuk felvenni az autó tulajdonosával a kapcsolatot: ha parkolóban, bevásárlóközpontban vagyunk, értesítsük az ügyfélszolgálatot, hogy hangosbemondón keresztül hívják a kocsijához a tulajdonost! Amennyiben az egészséget vagy életet súlyosan veszélyeztető helyzet áll fenn – lehetőség szerint tanú jelenlétében –, törekedhetünk a bajba jutott személy lehető legkisebb károkozásával, épségben történő kiszabadítására – tájékoztat az ORFK.
Ha sikerül kiszabadítani az autóban hagyott gyermeket, azonnal vidd hűvös, árnyékos helyre. Amíg az orvosi segítség megérkezik, érdemes hideg vizes törölközővel hűteni vagy szükség esetén nedves lepedőbe csavarni a gyermeket.
Hőguta esetén a háziorvos szerint is a legfontosabb, hogy ne várjunk:
„Azonnal mentőt kell hívni, és kórházba kell szállíttatni az illetőt. Ha valaki félrebeszél, zavart, rosszabbul lát vagy furcsán viselkedik, gondolni kell arra, hogy hőgutát kaphatott.”
Figyeljünk egymásra: embertársainkra és kisállatainkra!
– zárta sorait a doktornő.
Légy felkészült, és ismerd meg az alábbi videóból a napszúrás és a hőguta tüneteit:
