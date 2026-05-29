A halál akár egyetlen óra alatt is bekövetkezhet: ezt tedd a szakértők szerint, ha gyereket látsz a forró autóban

Nemrég sokkoló eset történt a szlovákiai Túrócszentmártonban: egy 10 hónapos kisbabát hagytak egy lezárt autóban, miközben odakint közel 30 fokos hőség tombolt. A járókelők azonnal értesítették a hatóságokat, és a helyszínen maradtak a gyermek mellett, amíg megérkeztek a rendőrök. Az egyenruhások nem haboztak: teleszkópos bottal törték be az autó ablakát, majd kimentették a kisgyermeket. A hőguta tünetei hamar életveszélyessé válhatnak, de a gyors beavatkozással sikerült életet menteni. Mutatjuk, mit kell tenned, hogy te is segíthess, ha hasonlót tapasztalsz!

A hőguta tünetei életveszélyesek lehetnek. Ezt tedd, ha gyermeket látsz egy lezárt autóban!

Fotó: Evgeniia Primavera / shutterstock

A legfontosabb, hogy gyermeket, illetve bármilyen élő állatot semmilyen körülmények között sem szabad egyedül hagyni az autóban, még pár percre sem!

A hőségben, nyílt napon ugyanis néhány perc is elegendő ahhoz, hogy a zárt utastér akár 50 fok fölé is felmelegedjen. Ebben az esetben szinte mindegy, hogy az autó ablaka teljesen zárva van, vagy résnyire leengedtük, az utastér akár fél óra alatt is extrém módon felmelegedhet, és a belső hőmérséklet a vizsgálatok szerint is mindössze 3 fokkal alacsonyabb, mint felhúzott ablakok mellett. Nyilvánvalóan 50 fok felett ez semmivel sem jelent kisebb veszélyt. Az átforrósodás tehát enyhe levegő-átáramlás mellett is végbemegy, aminek egyenes, akár halálos következménye lehet a hőguta – tájékoztatta lapunkat az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.

Már 10 perc is elegendő ahhoz, hogy egy autó belső hőmérséklete veszélyesen – akár 20 fokkal is – megemelkedjen. A kinti 30 fok körüli időjárásban az utastér akár 55-78 fokra is felmelegedhet.

Az életveszélyhez nem kell extrém hőhullám sem. Enyhébb időben vagy árnyékban parkolva is túlforrósodhat a jármű!

„A csecsemők és kisgyermekek hőháztartása nem olyan stabil, mint egy egészséges felnőtt emberé. Sokkal kiszolgáltatottabbak a külső hőmérsékletnek, könnyebben túlmelegszenek, de akár gyorsabban ki is hűlhetnek” – magyarázza dr. Mangó Gabriella, de hangsúlyozta:

A veszély nem csupán a gyerekeket érinti!

„Ez ugyanúgy igaz az idős és beteg emberekre is. Tőlünk függ egy idősebb, egy nehezen mozgatható beteg, de a kisállatok biztonsága is!” – figyelmeztet a doktornő.