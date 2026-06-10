Vannak családok, akiknek a közös nyaralás csak álom - sérült gyerekeket nevelő családokért dolgozik Sára

Magyarországon jelenleg 16 ezer olyan család él, ahol halmozottan sérült gyermeket nevelnek. Sáráék családja egy közülük. Az édesanya második kislányával volt várandós, amikor a terhesség 24. hetében nem várt komplikációk léptek fel. Luca extrém koraszülött kisbabaként jött a világra, születésekor mindössze 70 dekagramm volt. Az aprócska kislány megpróbáltatásai azonban még csak ekkor kezdődtek. Kétnapos korában agyvérzés érte, majd egy agyhártyagyulladásos vírust is elkapott. A járvány következtében több kisbaba is meghalt az intenzív osztályon. Luca azonban küzdött. Édesanyja a saját életükből merítkezve most egy rekreációs ház létrehozásán dolgozik.
A fiatal lány ma már kész nő, augusztusban tölti be 18. születésnapját. A szülők nagy ünnepséggel készülnek a jeles napra, ha addigra elkészül, akkor már a rekreációs házban.
Elképesztő, hogy ez a 18 év mennyi mindent adott. Az első sokk óta most már egészen belejöttünk
— húzta alá mosolyogva Sára.
Olyannyira, hogy a mindennapokban hasonló sorsú családoknak segítenek.
Luca érkezése előtt Sára egy családi vállalkozásban dolgozott és azt tervezte, hogy onnan is megy majd nyugdíjba. Aztán mindent újra kellett tervezni. A kislány egy évet töltött kórházban, Sára pedig amennyit csak tudott, mellette volt. A kórházban töltött hónapok alatt észrevette, hogy ez a váratlanul bekövetkezett élethelyzet sok édesanyánál depresszióban csapódik lett. Valahol itt született meg az alapítvány gondolata.
Egy sérült gyermek nevelése az egész család életét felforgatja. Az egészséges testvérek háttérbe szorulnak, a szülők kimerülnek, a nagyszülők is jobban leterhelődnek. A sokaknak magától értetődő énidő, a pihenés, a sport, számukra kincset ér.
Ennek a gondolatnak mentén hozták létre a Vácott működő közösségi teret, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a szülők segítésére, a mentális egészségük megóvására, a szülők házasságának megőrzésére, de a testi egészségre is, például jógával, vagy pilátesszel.
A közösségi ház mellett Sárának azonban még mindig volt egy hiányérzete: kellene egy hely, ahol az érintett családok egy kicsit a természetben lehetnek, kiszakadhatnak a mindennapok körforgásából, élményeket gyűjthetnek.
Van olyan család, aki bent lakik egy panelban, vagy a belvárosban, és nincs a természetben a gyerekkel. Itt lesz egy nagyobb kert, játszótér, függőágyak a fenyőfákon, medence, grillezési lehetőség. Az is fontos volt, hogy megőrizzük a családias jellegét, ezért egyszerre csak legfeljebb három család tud majd megszállni. A váci központunkban, a közösségi térben vannak élményfestések, családi napok, itt lehet közösködni, de ez a nyaraló, arról szól, hogy a családdal együtt szerezzenek emlékek a gyerekek. Van olyan gyerek, aki egyszer jut el a Balatonra, vagy a tengerhez, és egész életében úgy emlékszik vissza, hogy milyen jó volt. Ezeket a személyes élményeket szeretnénk támogatni, ami az anyukáról, az apukájáról, meg a családjukról szól
— magyarázta Sára, aki életvezetési tanácsadóként dolgozik az alapítványnál.
Ahhoz, hogy az érintett családok minél hamarabb eljuthassanak a Dunakanyarba, Sáráék 10 nagykövettel együtt egy kampányt indítottak. A pénzügyi támogatáson felül (ami IDE kattintva érhető el) azonban olyan szakemberek jelentkezését is várják, akik szívesen bekapcsolódnak egy jó ügybe. Burkolók, szobafestők, de akár villanyszerelők jelentkezését is várják, bárkiét, aki a két keze munkájával is hozzá tud járulni, hogy elkészüljön a ház.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.