Vannak családok, akiknek a közös nyaralás csak álom - sérült gyerekeket nevelő családokért dolgozik Sára

Magyarországon jelenleg 16 ezer olyan család él, ahol halmozottan sérült gyermeket nevelnek. Sáráék családja egy közülük. Az édesanya második kislányával volt várandós, amikor a terhesség 24. hetében nem várt komplikációk léptek fel. Luca extrém koraszülött kisbabaként jött a világra, születésekor mindössze 70 dekagramm volt. Az aprócska kislány megpróbáltatásai azonban még csak ekkor kezdődtek. Kétnapos korában agyvérzés érte, majd egy agyhártyagyulladásos vírust is elkapott. A járvány következtében több kisbaba is meghalt az intenzív osztályon. Luca azonban küzdött. Édesanyja a saját életükből merítkezve most egy rekreációs ház létrehozásán dolgozik.

Luca hatására édesanyja létrehozta az Élet Kis Virága Alapítványt és az ő hatására készül most a rekreációs ház is

Fotó: Beküldött fotó

A fiatal lány ma már kész nő, augusztusban tölti be 18. születésnapját. A szülők nagy ünnepséggel készülnek a jeles napra, ha addigra elkészül, akkor már a rekreációs házban.

Elképesztő, hogy ez a 18 év mennyi mindent adott. Az első sokk óta most már egészen belejöttünk

— húzta alá mosolyogva Sára.

Olyannyira, hogy a mindennapokban hasonló sorsú családoknak segítenek.

Egy hely, ahol töltődhetnek

Luca érkezése előtt Sára egy családi vállalkozásban dolgozott és azt tervezte, hogy onnan is megy majd nyugdíjba. Aztán mindent újra kellett tervezni. A kislány egy évet töltött kórházban, Sára pedig amennyit csak tudott, mellette volt. A kórházban töltött hónapok alatt észrevette, hogy ez a váratlanul bekövetkezett élethelyzet sok édesanyánál depresszióban csapódik lett. Valahol itt született meg az alapítvány gondolata.

Egy sérült gyermek nevelése az egész család életét felforgatja. Az egészséges testvérek háttérbe szorulnak, a szülők kimerülnek, a nagyszülők is jobban leterhelődnek. A sokaknak magától értetődő énidő, a pihenés, a sport, számukra kincset ér.

Ennek a gondolatnak mentén hozták létre a Vácott működő közösségi teret, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a szülők segítésére, a mentális egészségük megóvására, a szülők házasságának megőrzésére, de a testi egészségre is, például jógával, vagy pilátesszel.

A képen Luca és nővére. Komoly munka kialakítani a rendszert, hogy az egészséges testvér ne kerüljön sérült testvére árnyékába

Fotó: Mikusa Kata / Ribizlifoto

A rekreációs ház létrehozása Sáráék legnagyobb álma volt

A közösségi ház mellett Sárának azonban még mindig volt egy hiányérzete: kellene egy hely, ahol az érintett családok egy kicsit a természetben lehetnek, kiszakadhatnak a mindennapok körforgásából, élményeket gyűjthetnek.

Van olyan család, aki bent lakik egy panelban, vagy a belvárosban, és nincs a természetben a gyerekkel. Itt lesz egy nagyobb kert, játszótér, függőágyak a fenyőfákon, medence, grillezési lehetőség. Az is fontos volt, hogy megőrizzük a családias jellegét, ezért egyszerre csak legfeljebb három család tud majd megszállni. A váci központunkban, a közösségi térben vannak élményfestések, családi napok, itt lehet közösködni, de ez a nyaraló, arról szól, hogy a családdal együtt szerezzenek emlékek a gyerekek. Van olyan gyerek, aki egyszer jut el a Balatonra, vagy a tengerhez, és egész életében úgy emlékszik vissza, hogy milyen jó volt. Ezeket a személyes élményeket szeretnénk támogatni, ami az anyukáról, az apukájáról, meg a családjukról szól

— magyarázta Sára, aki életvezetési tanácsadóként dolgozik az alapítványnál.